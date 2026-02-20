新的一年開始試試「低刺激早晨」　起床第一小時換來整天腦袋清醒

▲起床的第一個小時，讓大腦緩緩。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

你起床後的第一個動作是什麼？是按掉鬧鐘後順手點開社群軟體，還是在半夢半醒間開始回覆工作訊息？如果你的早晨是從滑動螢幕開始，那很可能已經讓大腦陷入了「多巴胺債務」。不妨試試國外社群與心靈成長圈正流行的「低刺激早晨 Low-Dopamine Morning」，讓你整天大腦都更清醒。

「低刺激早晨」的核心邏輯就是嚴格守住起床後的第一個小時，禁止任何高度感官刺激進入大腦，這不容易，但值得試試。

這項運動之所以突然火紅，是因為現代人的焦慮往往來自於清晨的「多巴胺過載」。當我們一睜眼就接收大量的社群訊息、影音或新聞時，大腦會瞬間分泌大量多巴胺，讓你進入一種亢奮卻也極易分心的狀態。這種開機方式會導致一個惡性循環，整天都會渴望更高強度的刺激，變得難以專注於需要深思的工作，且情緒極易感到疲憊。

實踐過的人分享，這 1 個小時的安靜，就像是為大腦建立了一層防護網，能顯著提升一整天的情緒穩定度，拿回大腦的「開機自主權」，不再讓演算法決定你今天的第一個情緒。

要開始練習「低刺激早晨」其實不需要強大的意志力，只需要一點環境配置。建議睡前將手機移出臥室或放在遠離床頭的位置，改用傳統鬧鐘起床，先從物理上隔絕數位誘惑。

在醒來後的這六十分鐘內，嘗試創造一段「空白時間」，去做那些簡單的類比動作，例如緩慢地舒展肢體、安靜地喝杯溫水，煮咖啡或去慢跑，甚至是看著窗外單純發呆，盡量避開資訊量過大的內容。

除了減少刺激，你也可以試著先完成一件簡單的微任務，像是鋪好床鋪、手沖一壺咖啡或翻閱幾頁書。這種穩定行動帶來的成就感，能幫助自律神經維持平穩，而非追求瞬間的感官快感。在一天開始時，先幫自己的大腦保留一塊緩衝地帶。趁新的一年開始試試看吧，別急著跟世界連線，先跟自己好好相處這一個小時，你會發現整天的專注力與內在穩定度，都會有顯著的提升。