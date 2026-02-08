fb ig video search mobile ETtoday

Bossa 2.5萬雙人床組特價1萬有找　東妮寢飾組合價現省1.5萬元

>

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲Somma DEMETRA數位印染平單組，定價35,800元，春節特價21,480元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

馬年春節將至台灣家庭開啟「除舊佈新」模式，帶動寢具市場進入買氣高峰 。2026 年的寢室美學趨勢捨棄了過往濃烈的節慶紅，轉向更具質感的日式優雅、新中式花卉及莫蘭迪色系。日比家族針對進口床組祭出 3.8 折的超值折扣，東妮寢飾推出天絲床組搭配冬被現省萬元的「1+1」組合，將飯店級的睡眠品質搬回家要趁現在。

居家進入春節優惠檔期，日比家族則觀察到現代消費者偏好「寓意開運但不落俗套」的設計，馬年春節主打東方雅韻、摩登度假與奢華流沙金三大風格，多款進口長絨棉與數位印染床組均有大幅度的春節特價 。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲Sanderson 的 Magnolia & Blossom 長絨棉床組，雙人床組原價 11,800 元，春節特價 6,000 元

Sanderson 的 Magnolia & Blossom 長絨棉床組，以中國傳統墨色描繪玉蘭、櫻花與相思鳥，雙人床組原價 11,800 元，春節特價 6,000 元。另一款 Bossa 的 Fiore di Prugna 數位印染平單組，則以冬日梅花為主題，結合青色背景與薑黃色花朵，展現幽雅寧靜感，原價 25,600 元，特價 9,800 元。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲Bossa Fiore di Prugna數位印染平單組原價 25,600 元，特價 9,800 元。

而具備「鎮靜」效果的莫蘭迪色調，近期也是熱門選項，義大利原裝進口 Mirabello FIORI D' ORIENTE 數位印染平單組，以潑墨方式呈現冷色調花卉，原價 25,800 元，特價 15,480 元；VALERON 的 Momentum 緹花床組以珍珠光澤的流沙金色系呈現經典格紋，呼應「金馬迎春」意象且十分百搭，原價 21,800 元，春節特價 7,000 元 。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲VALERON Momentum緹花床組原價 21,800 元，春節特價 7,000 元。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲Mirabello FIORI D' ORIENTE數位印染平單組，原價 25,800 元，特價 15,480 元。

東妮寢飾今年歲末回饋鎖定「高 CP 值」與「健康生活」，即起至 2／16 推出滿萬折千活動，並推出「指定床組加精選好被」的 1+1 組合，若選擇具備抑菌防蟎特性的 100% 天絲萊賽爾四件組，搭配不同機能的冬被，整組購入最高可省下超過萬元 。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲法國尊爵95D羽絨冬被原價33,600元，買指定床組，限時加購價11,000元。

另祭出「怕冷必備組」，以天絲床組搭配雙人雲絨保暖毯，原價 25,920 元，限時組合價 10,000 元，現省超過 1.5 萬元 ；「飯店享受組」則提供指定床組加購法國尊爵 95D 羽絨冬被，原價 33,600 元，加購價 11,000 元。

▲春節床組優惠。（圖／品牌提供）

▲臻藏長纖蠶絲被原價23,960元，買指定床組，限時加購價10,000元。

此外，日本皇室御用瓷器品牌 NARUMI 聯名的「秋甜」床組，原價 11,850 元，新年特價 9,480 元；英威達抗菌七孔石墨烯冬被，原價 11,960 元，特價 5,980 元。業者表示，消費滿 3 萬元，再加贈價值 7,960 元的限量牛奶絨雙層夾芯毯。

關鍵字：

除舊佈新, 春節寢具, 東妮寢飾, 日比家族, 2026 寢居美學, 天絲床組, 石墨烯冬被, 莫蘭迪色, 開運寢具, 滿萬折千

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面