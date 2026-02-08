Bossa 2.5萬雙人床組特價1萬有找　東妮寢飾組合價現省1.5萬元

▲Somma DEMETRA數位印染平單組，定價35,800元，春節特價21,480元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

馬年春節將至台灣家庭開啟「除舊佈新」模式，帶動寢具市場進入買氣高峰 。2026 年的寢室美學趨勢捨棄了過往濃烈的節慶紅，轉向更具質感的日式優雅、新中式花卉及莫蘭迪色系。日比家族針對進口床組祭出 3.8 折的超值折扣，東妮寢飾推出天絲床組搭配冬被現省萬元的「1+1」組合，將飯店級的睡眠品質搬回家要趁現在。

居家進入春節優惠檔期，日比家族則觀察到現代消費者偏好「寓意開運但不落俗套」的設計，馬年春節主打東方雅韻、摩登度假與奢華流沙金三大風格，多款進口長絨棉與數位印染床組均有大幅度的春節特價 。

Sanderson 的 Magnolia & Blossom 長絨棉床組，以中國傳統墨色描繪玉蘭、櫻花與相思鳥，雙人床組原價 11,800 元，春節特價 6,000 元。另一款 Bossa 的 Fiore di Prugna 數位印染平單組，則以冬日梅花為主題，結合青色背景與薑黃色花朵，展現幽雅寧靜感，原價 25,600 元，特價 9,800 元。

而具備「鎮靜」效果的莫蘭迪色調，近期也是熱門選項，義大利原裝進口 Mirabello FIORI D' ORIENTE 數位印染平單組，以潑墨方式呈現冷色調花卉，原價 25,800 元，特價 15,480 元；VALERON 的 Momentum 緹花床組以珍珠光澤的流沙金色系呈現經典格紋，呼應「金馬迎春」意象且十分百搭，原價 21,800 元，春節特價 7,000 元 。

東妮寢飾今年歲末回饋鎖定「高 CP 值」與「健康生活」，即起至 2／16 推出滿萬折千活動，並推出「指定床組加精選好被」的 1+1 組合，若選擇具備抑菌防蟎特性的 100% 天絲萊賽爾四件組，搭配不同機能的冬被，整組購入最高可省下超過萬元 。

另祭出「怕冷必備組」，以天絲床組搭配雙人雲絨保暖毯，原價 25,920 元，限時組合價 10,000 元，現省超過 1.5 萬元 ；「飯店享受組」則提供指定床組加購法國尊爵 95D 羽絨冬被，原價 33,600 元，加購價 11,000 元。

此外，日本皇室御用瓷器品牌 NARUMI 聯名的「秋甜」床組，原價 11,850 元，新年特價 9,480 元；英威達抗菌七孔石墨烯冬被，原價 11,960 元，特價 5,980 元。業者表示，消費滿 3 萬元，再加贈價值 7,960 元的限量牛奶絨雙層夾芯毯。