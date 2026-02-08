fb ig video search mobile ETtoday

最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點

>

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲有幾種性格在職場上容易招小人，戴尾戒也沒用。（圖／PEXELS、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人總是特別容易招惹是非，成為小人的目標，這很多情況不是命運的安排，而是可能來自自身性格的特徵，總讓小人覺得可以利用、察覺弱點，無形中吸引到一些不必要的麻煩。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

有強烈的正義感 
正義感是美好的品德，但過度的正義感卻可能成為雙面刃。當我們對某件事情感到不滿時，太衝動的脫口而出，甚至採取行動，容易忽略背後複雜的人際關係，這種過於直白的作法，很容易得罪他人，也很容易被小人利用。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

對領導慾很執著 
過於強烈的領導慾望和自負心，反而會讓自己破綻太多，過於強調自己的地位和權威時，容易引起他人的嫉妒和反感，而小人往往會利用這種心理，挑撥離間、製造矛盾，仔細想想身邊的朋友在你耳邊碎嘴，是否是真的為你好？

▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

過度的責任感與犧牲精神 
這是最明顯、最容易被他人利用的性格，過度的責任感就是一種負擔，。當我們總是將別人的事情放在自己身上時，很容易被小人利用，成為他們的免費勞工。小人充分利用這類人莫名的責任感，不斷地提出過分的要求。

▲▼職場,上班族,辦公室,男生。（圖／免費圖庫PEXELS）

討好別人
他們總看準這類人，為獲得別人的認可，會刻意討好別人的特徵，利用的這種心理不斷地索取，直到對方無法再給予為止，想想你們的關係是否是「相互付出」？如果沒有請調整過度討好的行為。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

低自尊 
低自尊的人往往缺乏自信，容易受到外界的影響，無法下決定的性格也很容易搖擺，容易被小人抓住弱點跟把柄，小人會用技巧性的方式來解釋他的行為，但其實就是不斷地欺負和侮辱，冷靜想想就會知道，他沒有把你當朋友看，只是把你當成使喚的對象。

關鍵字：

正義感, 領導慾, 責任感, 犧牲精神, 討好型人格, 低自尊, 人際關係, 小人防範, 性格特徵, 自我覺察

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 風Luxury／賈永婕伯爵雙金錶上手　俐落與優雅氣息兼具 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面