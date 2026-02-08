最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點

▲有幾種性格在職場上容易招小人，戴尾戒也沒用。（圖／PEXELS、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導



有些人總是特別容易招惹是非，成為小人的目標，這很多情況不是命運的安排，而是可能來自自身性格的特徵，總讓小人覺得可以利用、察覺弱點，無形中吸引到一些不必要的麻煩。

有強烈的正義感

正義感是美好的品德，但過度的正義感卻可能成為雙面刃。當我們對某件事情感到不滿時，太衝動的脫口而出，甚至採取行動，容易忽略背後複雜的人際關係，這種過於直白的作法，很容易得罪他人，也很容易被小人利用。

對領導慾很執著

過於強烈的領導慾望和自負心，反而會讓自己破綻太多，過於強調自己的地位和權威時，容易引起他人的嫉妒和反感，而小人往往會利用這種心理，挑撥離間、製造矛盾，仔細想想身邊的朋友在你耳邊碎嘴，是否是真的為你好？

過度的責任感與犧牲精神

這是最明顯、最容易被他人利用的性格，過度的責任感就是一種負擔，。當我們總是將別人的事情放在自己身上時，很容易被小人利用，成為他們的免費勞工。小人充分利用這類人莫名的責任感，不斷地提出過分的要求。

討好別人

他們總看準這類人，為獲得別人的認可，會刻意討好別人的特徵，利用的這種心理不斷地索取，直到對方無法再給予為止，想想你們的關係是否是「相互付出」？如果沒有請調整過度討好的行為。

低自尊

低自尊的人往往缺乏自信，容易受到外界的影響，無法下決定的性格也很容易搖擺，容易被小人抓住弱點跟把柄，小人會用技巧性的方式來解釋他的行為，但其實就是不斷地欺負和侮辱，冷靜想想就會知道，他沒有把你當朋友看，只是把你當成使喚的對象。