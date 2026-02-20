戴幸運珠寶好運一整年　5大品牌熱門款出列

▲模特兒佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra鑽石耳環505,000元，Vintage Alhambra鑽戒261,000元，Perlee clovers吊墜190,000元與中型款手環1,070,000元。（圖／梵克雅寶提供）

記者陳雅韻／台北報導

開啟嶄新的一年，戴上象徵幸運的珠寶幸福一整年，國際珠寶品牌各有幸運圖騰珠寶，帶有美好寓意，款式也易於日常搭配，許多精品迷第一聯想就是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra系列珠寶，迷人的幸運草圖騰跨越性別、年齡界線，風靡全球。《ET FASHION》精選5大品牌幸運珠寶，不妨挑一款命定珠寶吧！





▲梵克雅寶Magic Alhambra鑲嵌玉髓及白色珍珠母貝可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰款1,280,000元。

梵克雅寶

Alhambra系列四葉幸運草圖騰珠寶自1958年問世以來，梵克雅寶不斷推陳出新，以不同材質、大小尺寸與不同寶石鑲嵌或雕花圖案，讓象徵祝福、希望與恆久喜悅的幸運草珠寶持續散發迷人光芒。





▲De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圈形耳環（左起）228,000元，寬版戒312,000元與細版戒165,000元。（圖／DeBeers提供）

De Beers

De Beers經典的Talisman圓牌造型珠寶從守護用的盾牌和紀念性的獎牌的輪廓汲取靈感，採用鑿點金工 (Serti Poinçon) 工藝，突顯未經切割鑽石原石的獨特韻味，並與拋光鑽石交錯排列成同心圓，宛如代表守護與力量的護身符，品牌從最初的圓墜延伸出戒指、耳環款式供選擇。





▲模特兒佩戴Dior鑲嵌縞瑪瑙的Rose des Vents 玫瑰金鑲鑽項鍊154,000元，耳環152,000元。（圖／Dior提供）

Dior

Dior以創辦人迪奧先生幸運符碼之一的八芒星為靈感的 Rose des Vents 系列珠寶，今年以象徵力量與平靜的縞瑪瑙打造新款耳環、項鍊，呈現深邃黑色展現神祕魅力，適合喜愛個性設計的品味人士。





▲神宮寺勇太演繹MIKIMOTO LUCKY ARROWS系列珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）





▲MIKIMOTO LUCKY ARROWS青金石墜鍊，185,000元。

MIKIMOTO

擅長將日本文化精髓融入設計的MIKIMOTO，將日本傳統以放射狀箭羽交織成輪的造型聞名、代表心想事成與好運的「矢車(Yaguruma)」，化為華麗珠寶，發表男女皆宜的LUCKY ARROWS系列，新作以深藍色青金石為主角，與外圈美鑽相輝映，當中項鍊的鍊長可自由調節，便於多層次混搭。





▲FRED Chance Infinie系列玫瑰金鑽石戒指。（圖／FRED提供）

FRED

法國珠寶品牌Chance Infinie系列戒指與耳環，優雅線條源自限符號「∞」與雙扭線的「8」字圖案 ，巧妙將幸運符號化成柔美的蝴蝶結，也代表愛侶如同兩條緊密交織的絲帶在此交會，作為幸運物或愛情信物都完美。

