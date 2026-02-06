fb ig video search mobile ETtoday

爛事一堆衰到爆？3個方法重設氣場　讓好能量穩定回歸

不少人都曾有過這樣的感受，明明沒有做錯什麼，卻在某段時間特別不順，工作卡關、人際摩擦、連日常小事都頻頻出包，其實運勢低潮不一定真的「犯衰」，更多時候是狀態與能量失衡所造成，只要調整生活與心態，就有機會慢慢把運氣拉回正軌。

1.先清掉停滯的能量

當運勢不順時，生活空間往往也處於凌亂狀態，堆積的雜物容易讓人心煩意亂，情緒與判斷力都會跟著下降。建議從最常活動的地方下手，例如：房間、辦公桌或包包，把不再使用的物品果斷清理，讓視線與動線變得清爽，心也比較能靜下來，新的好運才有空間進來。

2.調整作息飲食，讓身體先穩定

長期熬夜、飲食失衡會讓人精神低落，做決定時也更容易出錯，進而放大「什麼都不順」的感受，運勢低潮期特別適合回歸基本功，早睡一點、多喝水、吃清淡原型食物，讓身體恢復節奏，當體力與精神狀態變好，很多原本卡關的事情，往往會出現轉圜空間。

3.主動改變心態製造正循環

越覺得自己倒楣，越容易陷入負面迴圈，看什麼都不順眼，這時可以刻意替生活加入一點「小確幸」，像是安排短暫散步、換個路線回家或完成一件很小卻確定能做到的事，重新累積掌控感，當心態轉為穩定與正向，行為自然更果斷，運勢也會跟著慢慢回溫。

