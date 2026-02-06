fb ig video search mobile ETtoday

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

出國旅遊、商務出差到短期返鄉，不同的行程目的，其實也決定了行李箱的選擇方向，容量大小、材質重量、機動性與安全性，各自對應不同需求，選對行李箱，不只能提升行程效率，也能減少旅途中的不便與壓力，成為現代人出行前不可忽略的重要細節。

＃商務人士首選：Samsonite ZIPPRIX FT

samsonite,萬國通路,Victorinox,行李箱,旅行,出遊,。（圖／品牌提供）

Samsonite ZIPPRIX FT系列演繹跨世代旅行美學，20吋前開快取精準對應商務快節奏，可以更完美的收納各種必需物品，同時也有25吋或28吋彈性深度收納支撐長天數旅行，搭配全尺寸擴充功能，可以從容完成身分轉換，讓每一次出發成為對生活的完美致敬。

＃機能控最推：Victorinox Werks Traveler 7.0行李箱

samsonite,萬國通路,Victorinox,行李箱,旅行,出遊,。（圖／品牌提供）

Victorinox Werks Traveler 7.0 系列以高性能彈道尼龍，詮釋現代質感巔峰。憑藉耐磨與防潑水的強大韌性，支撐高頻的國際差旅需求，從智慧收納系統、專屬西裝收納空間到獨立筆電夾層，確保所有物品皆能精準歸位，在任何場景中，始終是旅人最沉穩可靠的專業後盾。

＃戶外旅人必備：萬國通路Eminent KK74 FUNLOADER戶外風格行李箱

samsonite,萬國通路,Victorinox,行李箱,旅行,出遊,。（圖／品牌提供）

萬國通路Eminent KK74 FUNLOADER系列專為穿梭於城市與自然的「行動派」設計，上掀式開口取物靈活解決空間狹窄的不便，搭配滑順溜冰輪展現極致平穩與順暢，從飲料架、置物盤到獨特掛勾細節，每一處配置都是為了徹底解放雙手、揮別狼狽，全尺寸涵蓋20吋、24吋、28吋，無論是野營自駕或長途冒險都能自在切換。

關鍵字：

samsonite, 萬國通路, Victorinox, 行李箱, 旅行, 出遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈 搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠大展演技　私下減法保養養出發光肌 廚房油污、浴室水垢都不怕！居家大掃除事半功倍3個小技巧 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面