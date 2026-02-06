你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

出國旅遊、商務出差到短期返鄉，不同的行程目的，其實也決定了行李箱的選擇方向，容量大小、材質重量、機動性與安全性，各自對應不同需求，選對行李箱，不只能提升行程效率，也能減少旅途中的不便與壓力，成為現代人出行前不可忽略的重要細節。

＃商務人士首選：Samsonite ZIPPRIX FT

Samsonite ZIPPRIX FT系列演繹跨世代旅行美學，20吋前開快取精準對應商務快節奏，可以更完美的收納各種必需物品，同時也有25吋或28吋彈性深度收納支撐長天數旅行，搭配全尺寸擴充功能，可以從容完成身分轉換，讓每一次出發成為對生活的完美致敬。

＃機能控最推：Victorinox Werks Traveler 7.0行李箱

Victorinox Werks Traveler 7.0 系列以高性能彈道尼龍，詮釋現代質感巔峰。憑藉耐磨與防潑水的強大韌性，支撐高頻的國際差旅需求，從智慧收納系統、專屬西裝收納空間到獨立筆電夾層，確保所有物品皆能精準歸位，在任何場景中，始終是旅人最沉穩可靠的專業後盾。

＃戶外旅人必備：萬國通路Eminent KK74 FUNLOADER戶外風格行李箱

萬國通路Eminent KK74 FUNLOADER系列專為穿梭於城市與自然的「行動派」設計，上掀式開口取物靈活解決空間狹窄的不便，搭配滑順溜冰輪展現極致平穩與順暢，從飲料架、置物盤到獨特掛勾細節，每一處配置都是為了徹底解放雙手、揮別狼狽，全尺寸涵蓋20吋、24吋、28吋，無論是野營自駕或長途冒險都能自在切換。