過年走春贏大運！3款超細緻「好命系頰彩」收割整年好氣場

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

過年想要招好運，除了穿搭喜氣，妝容中的好氣色更是關鍵，頰彩不只能修飾輪廓，還能為整體妝感注入精神與朝氣，精選三款適合年節使用的頰彩，從自然紅潤到溫柔好感，輕鬆打造象徵好運與福氣的過年妝容。

＃黛珂 AQ琉光頰彩，售價1700元

以肌膚自然原生感為概念，黛珂推出全新的AQ琉光頰彩，承襲品牌一貫的奢華質感，在粉體上雖然是粉狀，但是卻蘊含滿滿的美容成分，使用起來非常貼膚，可以打造出宛如霜狀質感的美肌效果，細膩的珠光搭配上精選的調色，更能呈現出膚質的天然光澤，展現出極致優雅的妝容。

＃PAUL & JOE 巴黎時尚糖果腮紅餅，售價600元（不含盒）

PAUL & JOE將旗下頰彩系列重新設計，推出全新的巴黎時尚糖果腮紅餅，不僅質地更加細膩絲滑，連色澤都可以呈現出極美的飽和度，非常貼膚，而且全系列都可以任意混搭，自己組合專屬的頰彩盤，多達10種不同的色系能夠挑選，完全零廢色。

＃KRYOLAN 胭脂仙女棒，售價1100元

慶祝KRYOLAN上市80周年，打造全新胭脂仙女棒，霜狀設計可以打造出更加服貼於臉部肌膚????的妝感，一秒擁有超可愛紅暈，獨家研發仿膚貼合科技讓妝感不易結塊，而且少量就能夠超級顯色，搭配維他命E配方，上妝同時可以養膚，維持一整天可愛活力妝容。