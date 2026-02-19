fb ig video search mobile ETtoday

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

星座,占卜,個性,金錢。（圖／IG）

▲以下三個星座最常被認為是對另一半小氣的代表。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

談戀愛時，金錢觀永遠是最容易擦出火花的議題。有些人天生大方，願意為另一半砸錢表心意；也有一些人則在花費上格外謹慎，甚至被貼上「摳門」標籤，以下三個星座最常被認為是對另一半小氣的代表！

Top 3 處女座

處女座常被誤解為斤斤計較，其實他們真正介意的不是錢，而是「浪費」，這個星座天生有完美主義傾向，也延伸到消費習慣上。對他們來說，把錢花在真正有價值、能長久使用的事物上才叫成熟的愛情。與其買花買禮物討歡心，他們更願意投資在看得到長期回報的事情，例如科技產品、生活品質提升，或兩人未來共同需要的物件。若哪天處女座開始主動買禮物、請吃飯，那反而表示他已經把你放進最重要的位置。

Top 2 魔羯座

魔羯座的「摳」則源自他們極度務實的性格，他們一談戀愛就會默默開始計算兩人的未來成本，生活開銷、存錢計畫、甚至結婚後的財務模式。在外人看來，他們沒有浪漫舉動，只會提醒伴侶「這個太貴」、「那個不需要」。但事實上，魔羯花錢很有邏輯，他們與其花錢在短暫快樂上，不如投入保險、投資、儲蓄等更具未來性的事情。魔羯越愛你，就越希望你們的生活能穩定踏實，而不是一時衝動消費後共同承擔壓力。

Top 1 金牛座

金牛座視金錢為安全感本身，因此每一筆支出都需要充分理由，他們不會因為戀愛就開始亂花錢，也不理解「花錢等於表心意」的想法，反而認為一起過著舒適、不負債、能安心生活的日常，才是真正的愛。然而金牛最大的秘密是：他們只會對「還沒有真正確定關係」的人摳。只要他認定你，他會變得非常願意付出，甚至默默承擔兩人的生活需求，金牛的錢很難花出去，但一旦花，就是百分之百真心與承諾。

星座, 戀愛, 處女座, 運勢, 摩羯座, 金牛座

