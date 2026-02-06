鳳小岳超寵妻新年紅包「無限位數」　用Emporio Armani紳士穿搭營造儀式感

記者鮑璿安／綜合報導

Emporio Armani 全新精品店正式進駐微風信義，今６日特別邀請男星鳳小岳現身開幕活動，以兩套截然不同的紳士穿搭亮相，談到即將到來的新春，他笑說馬年給他的感覺是「靈巧、有力量、往前走」，和目前的心境不謀而合。今年的過年計劃則非常務實，就是「待在家什麼都不做」，他也承諾要包紅包給太太，而且是「無限位數」。





▲鳳小岳覺得穿著打扮是面對世界的重要儀式。（圖／品牌提供）

鳳小岳的造型格外亮眼，他先以灰調雙排扣西裝搭配白色寬褲亮相，俐落中帶點不羈；第二套則換上皮外套與奶油白長褲，散發放鬆的紳士氣息。他分享自己對品牌這季風格印象深刻：「非常輕鬆，好像什麼場合都能穿，不會太拘謹。我覺得穿著打扮就是準備開始一天、面對世界的重要儀式。」鳳小岳特別喜歡身上柔軟、輕薄的皮外套，大讚：「台灣穿皮衣不容易，但這件很舒服、很清爽，走起路連寬褲都會帶出微風。」他也談到近況，正投入拍戲與籌備新專輯，生活步調忙碌卻踏實。

這家位於微風信義二樓的全新店鋪佔地 213 平方米，是品牌在台迄今最大的零售空間，以明亮金屬、霧灰色基調與落地玻璃打造出俐落現代感，與過往較溫暖、木質調的風格截然不同。店內同步展出 Emporio Armani 2026 春夏最新系列，男裝從非洲文化汲取靈感，大地色亞麻、縐綢與摩洛哥圖騰交織成放鬆又細膩的質感服裝；女裝則以旅行為題，將 IKAT 紮染、拉菲草鉤織、輕盈修長剪裁融入中性調性，打造現代都會感十足的衣櫃組合。

同場加映

▲GUCCI 2026 春夏《La Famiglia》系列正式亮相 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI SLIM手提包重新演繹經典 Jackie 1961 包款；MERCATO托特包 。（圖／品牌提供）

GUCCI 2026 春夏《La Famiglia》系列正式亮相，包款依舊是 GUCCI 最具辨識度的風格核心之一，透過經典元素的重新比例化與材質處理，其中最受矚目的，莫過於延續經典 Jackie 血統的包款設計。以 GG Monogram 帆布、柔軟皮革製成的新尺寸 Jackie 系列，透過半月形輪廓與短肩背設計，仿舊質感保留復古韻味也更貼近日常穿搭需求；新款Jackie Slim 以極致纖薄、流暢的扁平化廓形為核心，標誌性的管狀彈簧鎖成為視覺焦點。