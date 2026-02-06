fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶

>

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 新春特惠第二彈於 2 月 6 日至 2 月 12 日正式登場，適逢寒流來襲，品牌祭出多款高 CP 值人氣單品，從保暖外套、機能內著到經典丹寧全面更新，活動期間單筆滿 NT$1,500 還可獲得花蓮富里「新春納福米」，為馬年添上好運。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲UFFTECH 輕暖科技連帽外套售價 NT$1,990，2/6-2/12期間限定優惠 NT$1,490；拉鍊布勞森外套售價NT$1,490，2/6-2/12期間限定優惠 NT$1,290。（圖／品牌提供）

最受矚目的「PUFFTECH 輕暖科技外套」推出限時優惠價，男女款 NT$1,490、童裝 NT$790，以輕量、防濕冷、易打理成為寒流首選。冬季必備的 HEATTECH 極暖系列也推出指定色 NT$590 起，搭配優惠針織衫與刷毛上衣，輕鬆打造高保暖又不厚重的穿搭。丹寧部分則由兩大爆款領軍，修飾腿型的「繭型牛仔褲」與垂墜感極佳的「寬版牛仔褲」皆以 NT$990 入手，是年節打造全新風格的最佳單品；春季人氣的 JW Anderson 外套也同步折扣，兼具設計感與戶外機能。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲繭型牛仔褲售價 NT$1,290，2/6-2/12期間限定優惠 NT$990；女裝無鋼圈美型胸罩(彈性包覆)售價 NT$790，2/6-2/12期間限定優惠 NT$590。（圖／品牌提供）

休閒系列推出一致好搭的新色套裝，長褲與上衣 NT$790 起，適合走春、聚會或日常外出。兒童則以快乾 DRY 系列與彈性嬰幼兒褲登場，耐動又舒適。女性內著也在本檔期迎來亮點，三款無鋼圈美型胸罩一律 NT$590，以不同包覆度滿足日常、外出與居家需求。2 月 9 日起的迪士尼新年企劃更添節慶趣味，購買指定商品即可獲得馬年限定紅包袋，為全家帶來可愛儀式感。

同場加映

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。系列主打圓領刷毛上衣與 Logo 連帽上衣，透過仿舊印刷、駿馬剪影與圖騰設計，傳遞奔騰前進與好運寓意，並延伸至女裝與童裝，打造親子皆宜的過年穿搭。部分童裝款式加入品牌小熊與新年元素，增添節慶趣味。售價帶從 NT$999 至 NT$1,699 不等，涵蓋刷毛上衣、針織衫與連帽單品。同步推出新春紅運回饋活動，1 月 22 日起全台門市與官網正價商品享 6 折，促銷商品折上折，最低 5 折起。

關鍵字：

UNIQLO, Gap, 新春優惠, 保暖外套, 春節穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈 搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠大展演技　私下減法保養養出發光肌 廚房油污、浴室水垢都不怕！居家大掃除事半功倍3個小技巧 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面