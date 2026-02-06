UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 新春特惠第二彈於 2 月 6 日至 2 月 12 日正式登場，適逢寒流來襲，品牌祭出多款高 CP 值人氣單品，從保暖外套、機能內著到經典丹寧全面更新，活動期間單筆滿 NT$1,500 還可獲得花蓮富里「新春納福米」，為馬年添上好運。





▲UFFTECH 輕暖科技連帽外套售價 NT$1,990，2/6-2/12期間限定優惠 NT$1,490；拉鍊布勞森外套售價NT$1,490，2/6-2/12期間限定優惠 NT$1,290。（圖／品牌提供）

最受矚目的「PUFFTECH 輕暖科技外套」推出限時優惠價，男女款 NT$1,490、童裝 NT$790，以輕量、防濕冷、易打理成為寒流首選。冬季必備的 HEATTECH 極暖系列也推出指定色 NT$590 起，搭配優惠針織衫與刷毛上衣，輕鬆打造高保暖又不厚重的穿搭。丹寧部分則由兩大爆款領軍，修飾腿型的「繭型牛仔褲」與垂墜感極佳的「寬版牛仔褲」皆以 NT$990 入手，是年節打造全新風格的最佳單品；春季人氣的 JW Anderson 外套也同步折扣，兼具設計感與戶外機能。





▲繭型牛仔褲售價 NT$1,290，2/6-2/12期間限定優惠 NT$990；女裝無鋼圈美型胸罩(彈性包覆)售價 NT$790，2/6-2/12期間限定優惠 NT$590。（圖／品牌提供）

休閒系列推出一致好搭的新色套裝，長褲與上衣 NT$790 起，適合走春、聚會或日常外出。兒童則以快乾 DRY 系列與彈性嬰幼兒褲登場，耐動又舒適。女性內著也在本檔期迎來亮點，三款無鋼圈美型胸罩一律 NT$590，以不同包覆度滿足日常、外出與居家需求。2 月 9 日起的迪士尼新年企劃更添節慶趣味，購買指定商品即可獲得馬年限定紅包袋，為全家帶來可愛儀式感。

▲Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。（圖／品牌提供）

Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。系列主打圓領刷毛上衣與 Logo 連帽上衣，透過仿舊印刷、駿馬剪影與圖騰設計，傳遞奔騰前進與好運寓意，並延伸至女裝與童裝，打造親子皆宜的過年穿搭。部分童裝款式加入品牌小熊與新年元素，增添節慶趣味。售價帶從 NT$999 至 NT$1,699 不等，涵蓋刷毛上衣、針織衫與連帽單品。同步推出新春紅運回饋活動，1 月 22 日起全台門市與官網正價商品享 6 折，促銷商品折上折，最低 5 折起。