GD當混搭珠寶高手　雛菊胸針變標誌、頭巾項鍊超狂

▲▼GD珠寶 。（圖／CFP）

▲GD珠寶穿搭不設限，戴上標誌性雛菊項鍊、疊戴多條鑽石手鍊與Jacob & Co.鑽錶以及Pomellato彩色寶石戒指。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

韓流天王GD（G-Dragon，權志龍）穿搭風格百變，在他的時尚字典中沒有什麼不可能，連珠寶搭配都講求極度自由，沒有規則、沒有設限，每回亮相必定是耳環、項鍊、戒指與手鍊戴好戴滿，繽紛亮眼就是王道，而最具代表性的珠寶，就是美國珠寶名錶品牌Jacob & Co.為他打造的雛菊胸針與項鍊了。

▲▼GD珠寶 。（圖／CFP）

▲Jacob & Co.為GD訂製的雛菊胸針已成為他的標誌性配件。（圖／CFP）

標誌胸針
少一片花瓣的雛菊圖騰與GD已劃上等號，是他的自創品牌PEACEMINUSONE品牌標誌，象徵「和平（Peace）」與「減一（Minus）」，體現「在追求完美中接受不完美」的哲學。與他關係緊密的Jacob & Co.特別為他設計18K白金鑲鑽石、黃色藍寶石與沙弗萊石的雛菊胸針，成為他表演或出席正式場合必備的亮眼配件。

▲▼GD珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co.再為GD打造獨一無二高級珠寶項鍊「Bandana Royale」，以他招牌的頭巾為設計靈感。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

最狂項鍊
2025年Jacob & Co.傾聽GD心聲，與他合作發表能讓粉絲較容易入手的小巧雛菊項鍊與耳環；近期則獻上「最狂項鍊」，以他招牌的頭巾為設計靈感，為他打造獨一無二高級珠寶項鍊「Bandana Royale」，流動的線條宛若充滿律動感的絲巾，中央點綴GD標誌性少一片花瓣的雛菊，主石為5.40 克拉的圓形明亮式切割豔彩黃鑽，共鑲嵌總重約209.71克拉的白鑽、黃鑽、祖母綠、紅寶石、藍寶石、尖晶石、沙弗萊石與帕拉伊巴碧璽，相當華麗。

▲▼GD珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲GD佩戴Boucheron Wladimir貓咪耳環，932,000元。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

俏皮耳環
GD所戴的耳環款款俏皮可愛，曾戴過笑臉圖案、Hello Kitty造型耳環吸睛，法國珠寶品牌Boucheron寵貓造型的Wladimir貓咪耳環，也是他經常佩戴的作品，從耳環樣式的選擇洩露了童心。

▲▼GD珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲GD經常戴的綠松石藍色亮漆與美鑽戒指出自義大利珠寶品牌Repossi。（圖／CFP提供）

繽紛戒指
戒指戴一個、二個都不夠，肯定要多色混搭才過癮，GD熱愛大寶石戒指，義大利珠寶品牌Pomellato與Jacob & Co.彩色寶石戒指都被他納入收藏；此外，粉絲一定也注意到他必戴一紅一藍的相同造型戒指，出自以建築美感設計著稱的大利珠寶品牌Repossi，特色是戒環飾以紅色或綠松石色亮漆，搭配看似懸浮的鑽石圈，無論單戴或疊搭其他戒指都時髦有型。

▲▼GD珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲GD也擁有紅色亮漆款的Repossi鑽戒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

