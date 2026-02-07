米蘭冬奧致敬時尚巨擘亞曼尼　模特兒穿大師作排出義大利國旗

▲米蘭冬季奧運開幕典禮上，三組模特兒分別身著亞曼尼生前設計的綠、白、紅三色服裝登場向他致意。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2026年米蘭-柯蒂納冬季奧運會開幕式6日登場，大會特別向去年九月在米蘭辭世、享耆壽91歲的傳奇義大利設計師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）致敬，由三組模特兒分別身著他生前設計的紅、白、綠三色服飾登場，並透過陣型排列組合成義大利國旗，大螢幕上投影他手拿墨鏡托腮微笑的照片，場面感人。





▲米蘭冬季奧運會紀念時尚巨擘亞曼尼的橋段氣氛感人。（圖／CFP）

自2012年倫敦奧運以來，亞曼尼旗下的時尚品牌EA7便持續為義大利奧運及帕運代表隊設計官方制服，他生前曾針對此奧運系列作品表示：「米蘭、奧運與帕運。我無法想像有比這更激發靈感的合作計畫，這結合了給予我許多的這座城市以及體育運動。能與義大利運動員合作並為其服務，始終是我的榮幸與驕傲。我選擇以純白色系來象徵與雪峰的和諧感。」他進一步指出：「在運動價值中，尊重或許是最崇高的境界之一，而我透過簡約、明晰且純淨的理念捕捉了這點。」





▲義大利超模Vittoria Cerreti手捧義大利國旗進場 。（圖／CFP）

亞曼尼的卓越貢獻深受各界感念，因此米蘭-柯蒂納冬季奧運會開幕式特別規劃一段動人橋段，由身穿白色高級訂製服的超模Vittoria Cerreti手捧義大利國旗，與身穿紅、白、綠三色套裝排成國旗圖案的模特兒一同進場，並在義大利歌手Laura Pausini的歌聲中，向這位時尚巨擘致敬，米蘭-柯蒂納冬奧官方帳號對此發文表示：「場館點亮了綠、白、紅三色光芒：三條伸展台、三組模特兒，共同慶祝義大利的優雅風格。這份傳承將在體育及更多領域持續發光發熱。」





▲義大利歌手Laura Pausini獻唱與身穿 Giorgio Armani國旗色服裝的模特兒同台。（圖／CFP）