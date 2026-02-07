凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）與王儲威廉王子一同拜訪新任坎特伯雷大主教Sarah Mullally。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃昨（6日）與王儲威廉王子一同造訪蘭貝斯宮，與英國國教會首位女性領導人、新任坎特伯雷大主教Sarah Mullally女爵會面，凱特王妃一襲咖啡色調的新裝，搭配可鐫刻密語的心形項鍊亮相，讓人聯想到濃情巧克力，巧妙呼應即將來臨的西洋情人節。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃一襲巧克力色系新裝搭配心形造型項鍊，呼應即將到來的西洋情人節。（圖／路透社）

凱特王妃所穿的Catherine Walker全新訂製的棕色長版大衣，據悉她亦擁有同款式的海軍藍色及黑色版本，足見她對此版型設計的喜愛；而大衣之下她選穿了Edeline Lee的新款Jete洋裝，採用義大利織造的鵝卵石紋理Flou Bubble提花面料於英格蘭製作，裙襬則呈現優雅寬鬆的傘狀剪裁，多年前她曾穿過同款式的翠綠色洋裝。

▲▼ 凱特王妃珠寶 。（圖／翻攝官網）

▲凱特王妃所戴的英國品牌Daniella Draper心形項鍊約100,000元。（圖／翻攝Daniella Draper官網）

昨凱特王妃搭配英國品牌Daniella Draper熱賣的9K金 Keeper’s Heart項鍊，此系列鍊墜可鐫刻專屬字樣，她所戴的心形墜飾上以手工雕刻出五顆細緻的星星並點綴美鑽，環繞著中心「Love」字樣，象徵著星空下永恆不變的愛，讓人好奇是否為老公威廉送她的生日禮物。
 

►凱特王妃復古老花外套上身　參觀紡織廠小試縫紉身手

►米蘭冬奧致敬時尚巨擘亞曼尼　模特兒穿大師作排出義大利國旗

