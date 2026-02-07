fb ig video search mobile ETtoday

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅與美國保溫瓶品牌Stanley 1913推出聯名系列。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球員梅西（Lionel Messi）是體壇身價百億的超級巨星，他的青梅竹馬老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）不甘只有「辣妻」與「大嫂團成員」頭銜，也朝時尚圈發展當起「帶貨王」，在IG已擁有近4000萬粉絲追蹤。近期她與美國保溫瓶百年品牌Stanley 1913合作推出Stanley x Anto 聯名系列，她親自宣傳不遺餘力，愛馬仕（Hermès）柏金包裡就裝著聯名款水杯。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅的愛馬仕柏金包內放置與Stanley 1913聯名水杯。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

有別於葡萄牙足球巨星C羅未婚妻喬治娜的高調奢華，安托內雅相比之下低調許多，難得曬出愛馬仕經典款牛皮柏金包，裝的是她與Stanley 1913聯名的水杯，此系列商品特別針對南美洲盛行的「瑪黛茶（Yerba Mate）」文化設計，因為安托內雅是瑪黛茶的愛好者，這次合作將時尚設計與她家鄉的傳統飲茶文化結合，選用清新綠色為主色調，推出專用的保溫瓶和瑪黛茶杯等商品。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅背愛馬仕白色迷你凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

愛馬仕柏金包是安托內雅罕見的大包款，日常她偏愛輕便的小包，擁有多款不同顏色的愛馬仕迷你凱莉包，也曾秀出Saint Laurent小巧的亮黃色斜背包，而法國品Alaïa熱門的臘腸狗包也被她納入收藏，與她鍾愛的休閒打扮完美契合。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅以露肚裝搭配Saint Laurent亮黃色小包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅拎熱門的Alaïa臘腸狗包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

►「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

►Lisa雪地穿比基尼曬螞蟻腰辣翻　外罩羽絨衣破百萬元

梅西, 安托內雅, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, 凱莉包, Saint Laurent, Alaia

