莎莉賽隆穿心形挖空裝冬奧獻愛　瑪麗亞凱莉戴306克拉鑽石高歌

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲奧斯卡影后莎莉賽隆穿心形挖空設計的Versace禮服優雅登台。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2026年米蘭-柯蒂納冬季奧運會正式展開，在昨（6日）開幕式上有不少時尚亮點，除了各國隊服爭奇鬥豔外，表演女星們的行頭也各個有看頭，以聯合國和平大使身份出席致詞的奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron），身穿胸口挖出愛心圖案的Versace黑色高級訂製服登場，完美呼應她引述曼德拉所說過的名言「和平不僅僅是衝突的消失，和平是創造一個讓所有人都能蓬勃發展的環境，無論種族、膚色、信仰、宗教、性別、階級、種姓或其他任何社會差異標籤」。

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲瑪麗亞凱莉穿著Roberto Cavalli亮片禮服搭配華麗珠寶開唱。（圖／路透社）

而擔任表演嘉賓的西洋樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），則一如既往華麗上陣，身穿Roberto Cavalli亮片禮服搭配羽毛披肩已氣勢非凡，她同時戴上鑲嵌306克拉鑽石的LEVUMA高級珠寶高歌，讓她舉手投足都耀眼吸睛。

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲地主國義大利隊運動員穿亞曼尼遺作EA7 Emporio Armani 隊服登場。（圖／路透社）

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲英國隊服 由 Ben Sherman 設計，最大的驚喜是掌旗官穿戴「跳水王子」湯姆戴利親手編織的帽子與圍巾。（圖／路透社）

參加冬奧的各國隊伍服裝也話題性十足，地主國義大利隊身穿EA7 Emporio Armani 打造的服裝，是去年9月辭世的時尚巨擘亞曼尼（Giorgio Armani）最後參與設計的遺作；英國隊服 由 Ben Sherman 設計，最大的驚喜是與奧運「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）合作，由他親手設計並編織了掌旗官穿戴的手工針織帽與圍巾；而蒙古隊身穿蒙古品牌 Goyol Cashmere 操刀設計的傳統長袍被譽為最美隊服。各國隊伍進場的另一小插曲是法國越野滑雪運動員 Jules Lapierre意外滑了一跤，所幸無大礙。

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲蒙古隊身穿蒙古品牌 Goyol Cashmere 操刀設計的傳統長袍被譽為最美隊服。（圖／路透社）

▲▼ 米蘭冬奧開幕時尚 。（圖／路透社）

▲法國隊服由法國百年運動品牌 Le Coq Sportif 與設計師 Stéphane Ashpool 聯手打造，越野滑雪運動員 Jules Lapierre意外滑了一跤。（圖／路透社）

莎莉賽隆, 瑪麗亞凱莉, 米蘭冬奧

