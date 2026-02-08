2026全球最好客城市　澎湖馬公入榜驚艷世界

記者蔡惠如／綜合報導

知名線上旅遊平台 Booking.com 日前揭曉 2026 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards） 。透過全球旅客超過 3.7 億筆經驗證的評語，選出「最好客城市」、「旅客最愛住宿類型」等。而台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚文化底蘊與熱情海島魅力，強勢入榜「全球最好客城市」，成功讓台灣的熱情好客再次驚艷世界。

▲booking.com統計全球最友善城市，台灣澎湖馬公市入選。（圖／業者提供）

在今年「全球最好客城市」名單中，台灣澎湖縣「馬公市」與義大利、英國等世界名城並列 。馬公市以融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景的獨特風情獲得旅客高度評價 。旅人在此不僅能深度體驗離島漁村文化、品嚐鮮美海味，每年舉辦的「澎湖國際海上花火節」更是在璀璨煙火與海灣夜色的交織下，展現出澎湖特有的熱情活力，成為吸引全球旅客的重要推手 。

▲義大利「蒙特普齊亞諾」以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名。

其他入榜的包括義大利「蒙特普齊亞諾」，以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名，旅人能在此漫步石板街道，細細品味托斯卡尼經典紅酒與傳承至今的慢活生活文化 。阿根廷的「聖馬丁德洛斯安第斯」則坐落於安第斯山麓，將戶外探險、滑雪與優美的湖畔度假氛圍完美結合，展現巴塔哥尼亞地區親近自然的獨特生活方式 。

▲台灣澎湖縣「馬公市」融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景，旅人可在璀璨煙火與海灣夜色中感受離島特有的熱情魅力。

而英國「哈羅蓋特」憑藉優雅的維多利亞式建築與精緻的花園景觀脫穎而出，其深厚的下午茶文化更為城市增添了濃郁的英式風情 。美國德州的「弗雷德里克斯堡」則融合德國移民歷史與美國南方人的熱情，在特色小鎮街區與丘陵酒莊文化中，交織出獨一無二的多元文化魅力。

義大利則在整體獲獎數據，以約 21.5 萬名獲獎連續 9 年蟬聯全球冠軍，緊隨其後的是法國、西班牙、德國與英國 。另旅客最愛的住宿類型，「公寓」以超過 90 萬筆獲獎數，同樣連續九年穩居最受旅客青睞榜首，且「露營地」與「Villa」的獲獎數年成長率皆高達 15%，反映出旅客對於旅遊體驗的追求正轉向「真實且深度」，具備獨特風格與在地氛圍的住宿選擇正逐漸崛起。