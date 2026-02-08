fb ig video search mobile ETtoday

2026全球最好客城市　澎湖馬公入榜驚艷世界

>

記者蔡惠如／綜合報導

知名線上旅遊平台 Booking.com 日前揭曉 2026 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards） 。透過全球旅客超過 3.7 億筆經驗證的評語，選出「最好客城市」、「旅客最愛住宿類型」等。而台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚文化底蘊與熱情海島魅力，強勢入榜「全球最好客城市」，成功讓台灣的熱情好客再次驚艷世界。

▲booking.com統計全球最友善城市。（圖／業者提供）

▲booking.com統計全球最友善城市，台灣澎湖馬公市入選。（圖／業者提供）

在今年「全球最好客城市」名單中，台灣澎湖縣「馬公市」與義大利、英國等世界名城並列 。馬公市以融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景的獨特風情獲得旅客高度評價 。旅人在此不僅能深度體驗離島漁村文化、品嚐鮮美海味，每年舉辦的「澎湖國際海上花火節」更是在璀璨煙火與海灣夜色的交織下，展現出澎湖特有的熱情活力，成為吸引全球旅客的重要推手 。

▲booking.com統計全球最友善城市。（圖／業者提供）

▲義大利「蒙特普齊亞諾」以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名。

其他入榜的包括義大利「蒙特普齊亞諾」，以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名，旅人能在此漫步石板街道，細細品味托斯卡尼經典紅酒與傳承至今的慢活生活文化 。阿根廷的「聖馬丁德洛斯安第斯」則坐落於安第斯山麓，將戶外探險、滑雪與優美的湖畔度假氛圍完美結合，展現巴塔哥尼亞地區親近自然的獨特生活方式 。

▲booking.com統計全球最友善城市。（圖／業者提供）

▲台灣澎湖縣「馬公市」融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景，旅人可在璀璨煙火與海灣夜色中感受離島特有的熱情魅力。

而英國「哈羅蓋特」憑藉優雅的維多利亞式建築與精緻的花園景觀脫穎而出，其深厚的下午茶文化更為城市增添了濃郁的英式風情 。美國德州的「弗雷德里克斯堡」則融合德國移民歷史與美國南方人的熱情，在特色小鎮街區與丘陵酒莊文化中，交織出獨一無二的多元文化魅力。

義大利則在整體獲獎數據，以約 21.5 萬名獲獎連續 9 年蟬聯全球冠軍，緊隨其後的是法國、西班牙、德國與英國 。另旅客最愛的住宿類型，「公寓」以超過 90 萬筆獲獎數，同樣連續九年穩居最受旅客青睞榜首，且「露營地」與「Villa」的獲獎數年成長率皆高達 15%，反映出旅客對於旅遊體驗的追求正轉向「真實且深度」，具備獨特風格與在地氛圍的住宿選擇正逐漸崛起。

關鍵字：

馬公市, 澎湖縣, 旅客評分卓越獎, Booking.com, 全球最好客城市, 澎湖國際海上花火節, 義大利, 蒙特普齊亞諾, 旅遊趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面