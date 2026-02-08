fb ig video search mobile ETtoday

高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

>

▲▼ 大統 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統五福店正式在2月底劃下句點，也象徵「大統百貨」將正式消失。（圖／記者張雅雲攝）

記者蔡惠如／綜合報導

1975年開幕的高雄大統百貨，近期陸續傳出賣地、結束營運的相關消息，官方終於在今（2／8）對外正式公告，大統五福店將正式在2／28結束，並從 3 月開始拆除建物，還原成平面土地，結束總共51年的在地經營。

大統百貨在地經營半世紀，可說是不少高雄人的青春回憶，開幕當時還有全台首創的玻璃觀光電梯，1995 年經歷大火後空置 10 年，直到 2006 年大統百貨把原有 9 樓建物，拆除上半部僅保留地上 1 至 3 樓，以「大統262」重新開幕但績效不佳，僅經營 2 年便宣告歇業，2010 年改名成大統五福店開幕至今。

近期大統五福店內品牌包括「MOMO壽喜燒」、「大創」等店家陸續貼出公告只營業到 2 月底，而外界也傳出地主售地風聲，大統百貨否認賣地，今正式貼出公告將在 2 月底結束，且整棟建物都要拆除，也意味著商場不會再像之前一樣重啟。

▲▼ 大統 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統五福店。（圖／記者張雅雲攝）

公告內容如下：
大統五福店租約期滿 結束現況營運
半世紀城市地標 為轉型留下新可能

大統五福店自民國 64 年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。

民國 84 年祝融事件及高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。民國 95 年，在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團秉持共榮商圈的信念，斥資數億元整建，將原 10 層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下一層至地上三層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運。115 年 2 月 28 日為與進駐品牌延展合約之最終營業日；115 年 3 月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地。這象徵一段城市記憶告一段落。面向未來，集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約三成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

關鍵字：

標籤:大統百貨, 高雄, 結束營運, 拆除, 城市記憶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面