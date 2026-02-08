高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

▲大統五福店正式在2月底劃下句點，也象徵「大統百貨」將正式消失。（圖／記者張雅雲攝）

記者蔡惠如／綜合報導

1975年開幕的高雄大統百貨，近期陸續傳出賣地、結束營運的相關消息，官方終於在今（2／8）對外正式公告，大統五福店將正式在2／28結束，並從 3 月開始拆除建物，還原成平面土地，結束總共51年的在地經營。

大統百貨在地經營半世紀，可說是不少高雄人的青春回憶，開幕當時還有全台首創的玻璃觀光電梯，1995 年經歷大火後空置 10 年，直到 2006 年大統百貨把原有 9 樓建物，拆除上半部僅保留地上 1 至 3 樓，以「大統262」重新開幕但績效不佳，僅經營 2 年便宣告歇業，2010 年改名成大統五福店開幕至今。

近期大統五福店內品牌包括「MOMO壽喜燒」、「大創」等店家陸續貼出公告只營業到 2 月底，而外界也傳出地主售地風聲，大統百貨否認賣地，今正式貼出公告將在 2 月底結束，且整棟建物都要拆除，也意味著商場不會再像之前一樣重啟。

▲大統五福店。（圖／記者張雅雲攝）

公告內容如下：

大統五福店租約期滿 結束現況營運

半世紀城市地標 為轉型留下新可能

大統五福店自民國 64 年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。

民國 84 年祝融事件及高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。民國 95 年，在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團秉持共榮商圈的信念，斥資數億元整建，將原 10 層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下一層至地上三層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運。115 年 2 月 28 日為與進駐品牌延展合約之最終營業日；115 年 3 月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地。這象徵一段城市記憶告一段落。面向未來，集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約三成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。