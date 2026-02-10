「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

▲外媒報導將番茄醬敷在不鏽鋼水槽的陳年水垢上，靜置1小時就能輕鬆去除污垢。（示意圖／unsplash）



圖文／鏡週刊

每到歲末年終大掃除，廚房那個霧濛濛的不鏽鋼水槽總是讓人心好累，怎麼用力刷都像在白費力氣。最近國外清潔達人大方分享清潔秘訣表示，對付廚房水槽那些頑固到不行的水垢，你需要的不是蠻力而是番茄醬，只要把番茄醬均勻敷在陳年污漬上，耐心等待1小時後輕輕擦掉，就能讓金屬表面瞬間亮得像新買的一樣。

網友分享秘訣眾人證實有效

英國《鏡報》報導，一招清理不鏽鋼水槽的懶人妙招在國外社交平台社團瘋傳，引發大批網友親身實測，結果讓眾人驚呼根本是神技。有網友激動分享，試過各種洗劑都沒救，沒想到塗上番茄醬後完全不用狂刷，甚至有主婦把醬汁敷在水龍頭上一整晚，隔天清水一沖就亮到反光。

為何蕃茄醬能去除水垢？

究竟這紅通通的抹醬藏了什麼祕密？美國知名居家生活網站House Digest解析，番茄醬能立大功是因為內含醋酸與檸檬酸。這對黃金拍檔能攜手搞定頑強污垢，醋酸負責融化掉水龍頭邊緣硬梆梆的白色水垢（碳酸鈣），而檸檬酸則專門對付金屬表面的生鏽與氧化黑斑，去污效果一級棒。

下次清潔不鏽鋼器具時，別再費力洗刷污垢，可以試試這個溫和又有效的方法，番茄醬的酸度適中，既能達到清潔目的又不怕腐蝕金屬表面，最重要的是不用擔心化學成分傷手或刺鼻，真的是居家掃除的一大福音。

更多鏡週刊報導

有夠髒！拆洗窗簾「泡出1桶墨汁」 家事達人教2秘訣：不洗會更快壞

年終大掃除不崩潰！窗戶怎麼擦才乾淨？ 專家親授「超省力4步驟」：玻璃秒變透明

清潔電扇不用拆！全聯曝神級省事妙招 水中加「一劑」還可防塵