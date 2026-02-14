皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

fb ig video search mobile ETtoday

皮朋今年3月將正式釋出他珍藏多年的50多件個人寶物，包含喬丹的簽名戰靴。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

芝加哥公牛隊的傳奇前鋒、籃球名人堂成員皮朋（Scottie Pippen）最近拋出一顆震撼彈，宣布將與蘇富比拍賣行合作，今年3月將正式釋出他珍藏多年的50多件個人寶物。這份清單總價值預估突破600萬美元（約新台幣1.89億元），不僅包含了他在NBA征戰17年的榮耀印記，更意外揭露了他與隊友麥可喬丹（Michael Jeffrey Jordan）之間珍貴的私人情誼。

綜合外媒消息，整場拍賣會最令收藏界屏息的焦點，莫過於一雙「籃球之神」喬丹曾在1992年巴塞隆納奧運金牌戰中實際穿著的Air Jordan VII。這雙鞋不僅象徵著「夢幻隊」統治籃壇的輝煌時刻，背後更有一段逗趣的往事。

皮朋NBA私藏品拍賣！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

皮朋回憶，當年奪冠後他在休息室直接開口向喬丹要了這雙鞋，並請他在上面簽名留念，而另一位傳奇球星巴克利（Charles Wade Barkley）則是在一旁眼疾手快地搶走了喬丹身上的球衣。這雙見證歷史的奧運戰靴，預計落槌價最高將衝上250萬美元，折合新台幣近8,000萬元，勢必刷新運動紀念品的成交紀錄。

除了喬丹聖物，皮朋也大方拿出他在1998年「最後舞步」總決賽期間，於第1場與第6場封王戰所穿著的紅色公牛隊球衣。這件戰袍對皮朋而言意義非凡，因為當時他正承受著背部兩片椎間盤突出的劇痛，幾乎是咬牙在場上撐過每一分鐘，這件球衣也因此被視為他硬漢精神的最高指標，估價約為25萬至30萬美元。

面對即將送走的滿室榮光，皮朋感性地表示，這些球衣和獎盃陪伴他走過了無數個充滿汗水與毅力的日子，但現在他覺得與這些珍藏共處的時間已經足夠，是時候讓這些承載著團隊故事與奮鬥回憶的物品交棒給下一位主人。他希望能透過這次拍賣，讓球迷有機會親手觸摸那段傳奇歷史，並讓這些象徵自豪與喜悅的紀念品繼續傳承下去。

