日本彩妝師親授不脫妝觀念！妝前3個關鍵　薄擦底妝也能穩定一整天

日本黛珂彩妝師親授不脫妝觀念！一款專業底妝＋兩款小編精選，台灣氣候也能穩定一整天

▲妝前與底妝選對不脫妝。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

圖文／CTWANT

在台灣，只要一出門就是高溫高濕，進到室內又立刻切換冷氣房，底妝要維持一整天，對多數人來說都是一場硬仗。明明早上妝感很美，到了中午卻開始浮粉、暗沉甚至融妝，其實問題往往不在補妝技巧，而是妝前準備與底妝選擇沒有真正對應台灣的環境條件。

日本彩妝師提醒：不脫妝，關鍵在妝前狀態

日本DECORTÉ黛珂彩妝師國京寬一指出，想要底妝穩定，並不是一味追求高遮瑕或厚重定妝，而是要在上妝前，先讓肌膚回到適合上妝的狀態。

他強調三個妝前關鍵：保濕到位、先幫肌膚降溫、讓毛孔處於穩定狀態。當肌膚含水量與溫度穩定，底妝自然能薄薄一層就服貼，也更不容易因為溫度與濕度變化而脫妝。

▲DECORTÉ黛珂彩妝師國京寬一特別來台灣傳授日本女生的底妝上法。（圖／品牌提供）

2026春夏推薦底妝：

1.對應台灣環境的「會呼吸」粉底

DECORTÉ ZEN WEAR STAY 禪 微霧光持久粉底液

黛珂全新推出的ZEN WEAR STAY 禪微霧光持久粉底液，以會呼吸的底妝為核心概念，回應現代底妝同時追求輕透、舒適與持久的需求。產品靈感來自日本傳統建築中能隨溫度與濕度變化自動調節的榻榻米與和紙拉門，將這樣的哲學轉化為底妝科技語言。

▲DECORTÉ 黛珂 ZEN WEAR STAY 禪 微霧光持久粉底液30ml／1800元。（圖／黃筱婷攝）

粉底運用Smart Adaptive Structure智慧環境適應結構，能依外在環境變化調整妝膜的貼合度與柔軟度，即使在高溫高濕或長時間帶妝的情況下，妝膜依然維持均勻、不厚重、不悶黏的狀態，讓底妝如同第二層肌膚般自然延展。

在妝效表現上，呈現的是細緻的微霧光半霧面妝感，能修飾膚色不均與毛孔，同時保留肌膚立體感與自然光澤，不會因時間拉長而暗沉。對於需要長時間上妝、通勤移動或反覆進出冷氣房的人來說，是一款妝感輕、穩定度高、耐環境變化的粉底選擇。

此外，配方中加入櫻花葉淬取液、玉露茶淬取液、當歸根淬取液與銀耳多醣體等成分，搭配SPF25 PA++防曬係數，讓底妝不只是修飾，更兼顧日常肌膚狀態的穩定與舒適。

2.小編推薦：快速完妝也要有氣場

如果你重視的是妝容完成度與氣場感，小編會推薦GUCCI的絲潤氣墊粉餅。絲緞般的光澤能讓膚質看起來立體、有精神，一拍就有精品妝感，特別適合約會、聚會或重要場合。

在妝前保濕與薄拍上妝的前提下，妝面在冷氣房或短時間外出情境中表現穩定，搭配紅金馬年限量包裝，也為日常上妝增添節慶儀式感，重點是這個勃根地紅超有質感。

▲GUCCI Beauty 絲潤氣墊粉餅（馬年限量版），2,900元。

▲GUCCI Beauty 立體高光亮彩粉餅 #003 Warm Gold（馬年限量版），2,150元。（圖／品牌提供）

3.小編推薦：定妝也想保留水光

許多人對蜜粉的印象仍停留在定妝＝霧面，但心機彩妝的MAQuillAGE心機超持妝精華蜜粉，主打定妝同時補水。透過精華裹妝科技，讓粉體被保濕精華包覆，妝感輕盈、不結塊。

▲MAQuillAGE 心機超持妝精華蜜粉（自然色、明亮色）含蜜粉盒、蜜粉蕊、粉撲 8g／1,700元。（圖／品牌提供）

特別適合想要妝面乾淨、但又不想失去光澤的人。自然色可修飾毛孔、均勻膚色；明亮色則能改善暗沉與蠟黃，讓底妝在定妝後依然維持日系牛奶水光感。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

