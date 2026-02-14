柯佳嬿親授頭皮養髮心法！從日常養出輕盈豐盈髮　換季掉髮、扁塌一次解

fb ig video search mobile ETtoday

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲柯佳嬿。（圖／柯佳嬿IG）

圖文／CTWANT

換季時節，氣溫與濕度劇烈變化，不只肌膚容易鬧脾氣，頭皮狀態也跟著失衡。掉髮量增加、髮根扁塌、染燙後不穩定，成為許多人日常最真實的困擾。近年養髮觀念也明顯轉變，與其急著補救，不如回到源頭，先把頭皮照顧好，讓髮絲自然回到健康節奏。

「柯仙」柯佳嬿的養髮日常：從頭皮開始，才有輕盈空氣感

以自然清新形象深植人心的柯佳嬿，近期結束話題熱劇《如果我不曾見過太陽》後，隨即投入新作品拍攝，長時間熬夜、高強度工作節奏，也讓她更深刻感受到頭皮狀態對整體髮況的影響。她坦言，只要頭皮一不穩定，髮根就特別容易扁塌、失去蓬鬆感。 ​

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲柯佳嬿這幾年髮量越來越多，而且髮質非常健康，真的值得學習。（圖／品牌提供）

連續第三年合作的Hair Recipe髮的食譜，正是她日常維持輕盈豐盈髮況的重要夥伴，難怪這幾年每次看到她都覺得她髮量越來越多。全新推出的頭皮元氣茶食譜，以先淨後補為養護概念，透過茶多酚的清潔調理特性，讓頭皮回到清爽平衡狀態，髮根自然更有支撐力。​

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲（左）Hair Recipe髮的食譜全新頭皮元氣茶食譜系列；（左）4.Hair Recipe髮的食譜全新頭皮抗老系列—蘊髮黑米瓶。（圖／品牌提供）

柯佳嬿分享，自己最在意洗後是否清爽、不黏膩，同時還能保有柔軟與空氣感，無花果白茶洗髮露洗後的蓬鬆感，讓她即使連夜拍戲，隔天起床也不容易扁塌，清新的無花果與白茶木質香氣，也讓洗頭變成一段放鬆的時刻。

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲​柯佳嬿分享最在意洗髮後是否清爽不黏膩。（圖／柯佳嬿IG）

頭皮狀態讀懂，養髮才有方向：juliArt覺亞的專業頭皮管理觀

愈來愈多人意識到「頭皮才是關鍵」，專業髮肌保養品牌juliArt覺亞提出換季期間大量掉髮，往往不是單一原因造成，而是體質、生活作息、心理壓力與外在環境等多重因素交織的結果。真正重要的，不是急著補強，而是先理解自己的頭皮狀態。​

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲juliArt 覺亞希沛絲蘊髮養髮液115ml。（圖／品牌提供）

​從清潔到養護一步到位，覺亞用產品幫頭皮建立穩定節奏，將頭皮管理落實為一套可日常執行的洗護流程，而非單點式補強。核心的希沛絲ECHO蘊髮系列，依照不同頭皮狀態區分為對應選擇，讓使用者能從最基礎的清潔開始，逐步調整頭皮環境。其中，希沛絲蘊髮洗髮精以溫和清潔為出發點，洗後不過度乾澀，能維持頭皮清爽與舒適感，適合在換季或壓力大、作息不穩定時使用。搭配同系列的希沛絲蘊髮養髮液，質地清爽、不黏膩，可在洗後或頭皮感覺疲累時使用，作為日常頭皮調理的一環，讓整體保養更完整而不造成負擔。

品牌也特別提醒，頭皮養護並非「用得越多越好」，而是建立固定、適合自己的使用節奏，讓頭皮逐漸回到穩定狀態。這樣的配置方式，特別適合正處於換季掉髮期、或剛開始嘗試頭皮管理的族群，作為一套相對溫和、好上手的入門選擇。

小編補充：30日關愛承諾，降低嘗試頭皮保養的心理門檻

針對許多人在挑選養髮產品時常見的「怕不適合、怕選錯」顧慮，覺亞推出的30日髮肌關愛承諾，也成為這次蘊髮季的一大亮點。透過完整一個頭皮代謝週期的體驗，讓使用者有足夠時間觀察頭皮舒適度與整體髮況變化，在沒有心理壓力的前提下，建立屬於自己的頭皮養護習慣。

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

​▲juliArt覺亞希沛絲蘊髮洗髮精220ml、希沛絲蘊髮養髮液115ml。（圖／品牌提供）

染燙後更要顧頭皮：AROMASE艾瑪絲的「三步驟」修護提案

節慶前染燙迎新氣象，卻也常讓頭皮與髮絲承受額外負擔。以頭皮問題為核心的台灣品牌AROMASE艾瑪絲，提出完整染燙護理三步驟，從前、中、後全方位照顧頭皮狀態，讓造型與健康可以兼顧。​

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲AROMASE艾瑪絲的「三步驟」第一步先用染燙頭皮隔離液，第二步用森系列舒敏平衡洗髮；第三步再搭配5α 捷利爾液定期護理。（圖／品牌提供）

染燙前以染燙頭皮隔離液降低刺激；染燙後透過森系列舒敏平衡洗髮精溫和清潔；再搭配5α捷利爾液定期護理，協助頭皮回到穩定節奏。同步推出的2026節慶限定根本療癒自然煥新禮盒，集結多款熱銷明星商品，在家也能享受完整的頭皮養護流程。​

換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮

▲AROMASE 艾瑪絲2026節慶限定「根本療癒 自然煥新禮盒」建議售價1,499元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
台南小姊弟「NET家扶禮券」被撿走！4千元全遭花光　警鎖定3人涉案
《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」　網灌爆臉書急刪文
原始連結

關鍵字：

周刊王, 頭皮, 掉髮, 養髮, 柯佳嬿

