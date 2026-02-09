朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」

▲朴寶劍為歐米茄於米蘭冬奧期間設置的OMEGA House揭幕。（圖／歐米茄提供）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）擔任2026年米蘭-柯蒂納冬季奧運會官方時計，於奧運期間打造的品牌專屬空間OMEGA House也同步登場，品牌邀請新任代言人朴寶劍與合作許久的喬治克隆尼（George Clooney）一同揭幕，兩代男神同台製造笑點，喬治克隆尼見到鮮肉搞笑說：「真想死。」





▲朴寶劍正裝搭配海馬系列 Planet Ocean 600米腕錶流露貴公子氣息。

當天朴寶劍身穿繁星點點效果的黑色正裝，搭配歐米茄海馬系列 Planet Ocean 600米腕錶，流露貴公子氣息，他事前不知道會與另一位代言人好萊塢男神喬治克隆尼同台，見到面後又驚又喜，以流利英文表示很榮幸也很珍惜此難得的時光。





▲喬治克隆尼戴超霸專業登月錶亮相。

喬治克隆尼則不改幽默本色，撫肩稱讚朴寶劍是「聰明人」，隨後搞笑說：「我感到很挫折，64歲見到他，我都想殺了自己。」其實在外見眼中喬治克隆是人生勝利組，家庭與事業兩得意，他的美女律師老婆艾默照例陪在他身邊出席歐米茄活動，她以黑色晚禮服搭配卡地亞（Cartier）鑽石長耳環亮相，明豔動人。





▲喬治克隆尼與愛妻艾默一同出席歐米茄活動，艾默佩戴卡地亞鑽石耳環閃閃動人。（圖／CFP）