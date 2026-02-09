ECOVACS W2S擦窗機器人免接電源　Dyson洗地機現入手立省6千

fb ig video search mobile ETtoday

▲過年掃除懶人家電。（圖／品牌提供）

▲ECOVACS WINBOT W2S OMNI。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年前後都有掃除挑戰，新款懶人家電也報到，ECOVACS 在台推出首款具備「全能基站」的擦窗機器人 WINBOT W2S OMNI，主打內建電池與收納設計，清潔窗戶時不再受限於插座與電線；Dyson 則推出全新 Clean+Wash Hygiene 深層潔淨洗地機，標榜減少異味問題，再加碼明星機種 V12s Detect Slim Submarine 新春優惠現省 6,000 元。

聯強國際在台引進開賣 ECOVACS WINBOT W2S OMNI，配備一體式的「全能基站」，將電源、收納與安全索設計整合在一起。基站內建電池供電，等同使用者可以拿著大型電池放置在鄰近區域，解決過往擦窗機器人必須遷就插座位置或擔心線長不夠的困擾，讓消費者無論是清理大面積落地窗、室內玻璃隔間甚至是磚石平面牆面，都能隨提隨用。

採用智慧清潔路徑設計與穩定吸附技術，使用完畢後一鍵即可自動收線，讓使用者直接解決擦窗的苦力活。WINBOT W2S OMNI已正式在台上市，售價24,999元，限量早鳥價11,499元。

針對年節聚餐頻繁導致的廚房油漬與湯水碎屑，Dyson 最新推出 Clean+Wash Hygiene 深層潔淨洗地機，強調「乾濕分離」設計，所有的固體碎屑與髒污水都會被收集在洗地頭內，不僅減少管道堵塞，也避免了傳統洗地機容易產生的異味問題。

機身具備 180 度平躺貼地與貼邊能力，能輕鬆深入家具底部。完成清潔後，只需放回底座即可啟動 85 度 C 熱烘乾模式，自動烘乾滾筒並抑制異味，售價 18,900 元，現購入再加贈價值750元的硬質地面清潔劑。

▲ V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵器。

此外針對過年檔期，Dyson 也加碼旗下整合光學偵測與洗地功能的 V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵器，原價 29,900 元，特價 23,900 元優惠，等同現在入手直接現省 6,000 元。

關鍵字：

過年大掃除, 智慧家電, 擦窗機器人, 洗地機, ECOVACS, Dyson, 聯強國際, WINBOT W2S OMNI, Clean+Wash Hygiene, 居家清潔

