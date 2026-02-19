fb ig video search mobile ETtoday

2026全台新商場集合！北中南年度必逛亮點全收錄

>

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年真的會逛到腳痠！全台各地都有超厲害的新商場要開幕了，無論你想在台北大巨蛋看完比賽接著逛街，還是在台中、高雄朝聖設計大師的作品，這份「全台新百貨地圖」一定要先存起來，準備好你的錢包，準備逛下去吧！

▲▼遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK媒體預覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲遠東Garden City最大量體的B區即將在今年第一季開幕。（圖／記者周宸亘攝）
北部：大巨蛋壓軸商場 B 區 
備受矚目的「遠東Garden City」預計將於 2026 年第一季推出壓軸的 B 區「莫內花園」。這座佔地逾萬坪的場域預計引入破百家品牌，未來民眾在觀賞球賽或表演後，能直接享受一站式購物服務。全區完成後 SOGO 大巨蛋將是台北市區內最大的商場，結合周邊松菸園區與誠品，將成為一個全新消費聚落。

▲第一大天地。（圖／第一大天地提供）

▲第一大天地。（圖／第一大天地提供）
中部：全台最大百貨與北台中首座精品商場
台中將在 2026 年迎來兩大指標性地標，包括位於高鐵站前的「D-ONE 第一大天地」，由隈研吾親自操刀設計，集合了五星級飯店、辦公大樓與藝術設施，預計招納 800 家以上店鋪，完工後有望成為全台規模最宏大的百貨商圈。

北台中的「台中漢神洲際購物廣場」也計畫於同年營運，其建築外觀宛如珠寶盒，並配備綠建築玻璃帷幕，除了奢華購物體驗，漢來美食旗下的頂級自助餐「島語」也將入駐。

▲高雄鳳山LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲高雄鳳山LaLaport。（圖／三井不動產提供）
南部：台南二期規模升級與高雄 LaLaport 進駐
「MITSUI OUTLET PARK 台南」的二期工程預計在 2026 年春季完工，預計將在3月中正式開幕，新增 50 間櫃位，總數將達到 240 家，並引入日本知名母嬰用品及台南第二間 LOPIA 超市。

高雄除「義享天地」B 館的「義享樂漾廣場」將結合影城與文創商場，位於鳳山區的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」也預計在第三季亮相，這座超過 6 萬坪的空間將緊鄰衛武營，成為南台灣最新的排隊美食與休閒重鎮。

關鍵字：

2026年全台百貨, 大巨蛋莫內花園, 台中漢神洲際, 第一大天地, 高雄LaLaport, 台南三井二期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐

59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼 張韶涵砸3000萬包色「錶王」　紅、藍、綠寶石錶各來一只 春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書 4雙跑鞋功能顏值兼具推薦！ASICS腳感更輕盈回彈、HOKA破PB而生 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 初二回門攻略！兩樣「開運好物」帶回家　不僅討喜更能招財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面