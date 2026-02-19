2026全台新商場集合！北中南年度必逛亮點全收錄

記者蔡惠如／綜合報導



2026 年真的會逛到腳痠！全台各地都有超厲害的新商場要開幕了，無論你想在台北大巨蛋看完比賽接著逛街，還是在台中、高雄朝聖設計大師的作品，這份「全台新百貨地圖」一定要先存起來，準備好你的錢包，準備逛下去吧！

▲遠東Garden City最大量體的B區即將在今年第一季開幕。（圖／記者周宸亘攝）

北部：大巨蛋壓軸商場 B 區

備受矚目的「遠東Garden City」預計將於 2026 年第一季推出壓軸的 B 區「莫內花園」。這座佔地逾萬坪的場域預計引入破百家品牌，未來民眾在觀賞球賽或表演後，能直接享受一站式購物服務。全區完成後 SOGO 大巨蛋將是台北市區內最大的商場，結合周邊松菸園區與誠品，將成為一個全新消費聚落。

▲第一大天地。（圖／第一大天地提供）

中部：全台最大百貨與北台中首座精品商場

台中將在 2026 年迎來兩大指標性地標，包括位於高鐵站前的「D-ONE 第一大天地」，由隈研吾親自操刀設計，集合了五星級飯店、辦公大樓與藝術設施，預計招納 800 家以上店鋪，完工後有望成為全台規模最宏大的百貨商圈。



北台中的「台中漢神洲際購物廣場」也計畫於同年營運，其建築外觀宛如珠寶盒，並配備綠建築玻璃帷幕，除了奢華購物體驗，漢來美食旗下的頂級自助餐「島語」也將入駐。

▲高雄鳳山LaLaport。（圖／三井不動產提供）

南部：台南二期規模升級與高雄 LaLaport 進駐

「MITSUI OUTLET PARK 台南」的二期工程預計在 2026 年春季完工，預計將在3月中正式開幕，新增 50 間櫃位，總數將達到 240 家，並引入日本知名母嬰用品及台南第二間 LOPIA 超市。

高雄除「義享天地」B 館的「義享樂漾廣場」將結合影城與文創商場，位於鳳山區的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」也預計在第三季亮相，這座超過 6 萬坪的空間將緊鄰衛武營，成為南台灣最新的排隊美食與休閒重鎮。