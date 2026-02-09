葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛

fb ig video search mobile ETtoday

記者陳雅韻／台北報導

英國靈魂樂創作才女奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）憑藉復古磁性嗓音與熱門單曲〈Man I Need〉，奪下第 68 屆葛萊美獎最佳新人獎。她的高人氣也獲得滿滿的時尚資源，當天在舞台上表演穿的俏麗紅色短洋裝出自香奈兒（CHANEL），搭配的亮眼紅玉髓珠寶則是卡地亞（Cartier）Clash de Cartier新作，拿獎時則戴著卡地亞美洲豹鑽石珠寶，耀眼吸睛。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲奧莉維亞迪恩佩戴的卡地亞Clash de Cartier紅玉髓耳環，289,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

卡地亞（Cartier）透過標誌性的圓珠、飾釘與巴黎飾釘（Clich de Paris）等元素展現剛柔並濟風格的Clash de Cartier系列，首度推出的黃K金版本項鍊及手環，部分款式增加環圈數量，強化了整體的立體輪廓與份量感；而在材質與色彩的運用上，項鍊與戒指加入紅色瑪瑙、綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等寶石元素，與圓珠、飾釘交錯排列更為出色。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier綠玉髓（由上至下）、紅玉髓與粉紅玉髓戒指各196,000元，縞瑪瑙戒170,000元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier 綠瑪瑙項鍊，178,000元。

此外，卡地亞延續其可轉換式珠寶的設計傳統，推出全新Clash de Cartier系列玫瑰金與白K金兩款吊墜耳環，由兩條柔軟鍊帶組成，提供耳前、耳後等多種佩戴型態，讓佩戴者能根據場合自由變換造型。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier 多種配戴方式玫瑰金耳環，220,000元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier 黃Ｋ金軟鍊款手環，中型款317,000元。

▲▼葛萊美最佳新人 。（圖／路透社）

▲奧莉維亞迪恩奪得本屆葛萊美最佳新人獎，戴著卡地亞美洲豹系列珠寶。（圖／路透社）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

