春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

>

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲Be come true 聯名史努比推出「台灣辦桌」系列，結合經典台菜圍爐畫面真的超療癒。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年要來啦！台灣公仔品牌 Be come true 推出結合經典台菜、與《Peanuts》漫畫角色的「台灣辦桌」，看史努比大吃湯圓、佛跳牆居然感覺可愛到融化，經典角色團圓圍爐好有幸福感；選物平台 LIVING FORM 方房家居則針對追求空間質感消費者，推出「JUNI 小豬撲滿」透過重塑傳統符號，轉化為療癒生活的時尚擺飾。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

讓史努比與夥伴們大啖台味手路菜居然這麼萌。品牌 Be come true 針對春節推出《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔，全系列以傳統辦桌標誌性的紅色圓桌，與紅色塑膠椅為核心場景，讓查理布朗、史努比、露西、歐拉夫及糊塗塌客等角色，一同體驗充滿喜氣的圍爐氛圍。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

此系列共規畫四款主題情境，包括史努比與查理布朗共饗象徵圓滿的「花好月圓炸湯圓」、貝兒與露西則是享用豐盛的「紅蟳米糕」、歐拉夫挑戰「龍蝦沙拉與清蒸魚」，而每組皆隨附的迷你紅椅更是還原現場感的靈魂配件；糊塗塌客則端出最具代表性的「佛跳牆」與大圓桌，各組單入售價 480 元，若想一次收集完整派對場景，品牌也開賣「坐滿開席組」，售價 1,880 元，自 2／5 起於官網及經銷通路開放限時預購。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

選物平台 LIVING FORM 方房家居今年以童年記憶中的豬公撲滿為藍本，推出融合極簡主義與情感溫度的 JUNI 小豬撲滿，其名稱巧妙運用「祝你」的諧音，將傳統象徵招財、聚寶的意涵轉化為傳遞心願的橋樑。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

外觀徹底跳脫傳統紅塑膠豬公的既定印象，改以俐落的圓潤曲線與霧面啞光質地呈現，使撲滿不僅是儲蓄容器，更像是一件能融入現代家居的時尚雕塑。色彩選擇上，一口氣推出六款具有情緒張力的色系，包含深沉的陶磚紅、溫潤的可可棕、柔和的燕麥奶茶、明亮的霧蜜黃，以及具神祕感的森林霧綠與迷霧藍。考量實用性設計了加大上蓋，除了零錢，亦可作為收納飾品或日常小物之用，售價 988 元。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

春節, 農曆新年, 方房家居, LIVING FORM, JUNI小豬撲滿, 招財, 聚寶, 撲滿, 擺飾, 極簡美學, 霧面啞光, 陶磚紅, 可可棕, 燕麥奶茶, 霧蜜黃, 森林霧綠, 迷霧藍, 史努比, Snoopy, Peanuts, Be come true, 台灣辦桌

