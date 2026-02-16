無印良品隱藏版保暖好物Threads網友狂推　 絨毛直角襪一穿超有感

文／美人圈

寒流報到，保暖裝備真的不能少！這次幫大家整理Muji無印良品被Threads網友們推爆的隱藏版保暖好物，從發熱衣、保暖配件到居家必備，每一樣都是一穿就回不去的實力派，低調但超有感，怕冷的人一定要收藏。

▲無印良品隱藏版保暖好物。（圖／Muji jp）

無印良品保暖單品推薦

撥水加工保暖袖套

網友推薦原因：防水、保暖、包覆性夠

Threads不少網友大推機車族可以購入這款撥水加工保暖袖套表層採用撥水加工設計，小雨、洗手時濺到水都不怕濕，內裡保暖材質能有效鎖住溫度，騎車、通勤、戶外活動都很加分。袖口彈性設計不勒手、不滑落，活動起來依然靈活，戴著滑手機也不影響操作。比起厚重手套，這款袖套更輕巧好收納，包包裡放一副隨時派上用場，是很多網友冬天回購的隱藏版保暖好物。

▲無印良品撥水加工保暖袖套，NT$472。（圖／Muji）

美麗諾羊毛螺紋袖套

網友推薦原因：顏值高、保暖度很有感

採用細緻的美麗諾羊毛製成，觸感柔軟、不刺膚，戴起來溫暖卻不悶熱，特別適合長時間在冷氣房或冬天通勤使用。簡約的螺紋針織設計自帶質感，隨便搭大衣、針織衫都好看，完全不像機能型保暖配件那麼「戶外感」。露指設計讓雙手活動自如，滑手機、打字都不受影響，是不少網友大推「好看又實穿」的冬季保暖小物。

▲無印良品美麗諾羊毛螺紋袖套，NT$474。（圖／Muji）

再生聚酯纖維保暖絨毛披肩

網友推薦原因：一披就暖、居家辦公都離不開

怕冷族都大推的披肩採用再生聚酯纖維製成的細緻絨毛材質，觸感柔軟親膚，保暖度高卻不厚重，披上瞬間就有被包住的安心感。寬版披肩設計能完整包覆肩頸與上半身，冷氣房、居家辦公或晚上追劇都超實用，甚至可以當小外套直接穿著走動。簡約素色外型不挑穿搭，放在辦公室或家裡都很加分。

▲無印良品再生聚酯纖維保暖絨毛披肩，NT$792。（圖／Muji）

附收納口袋3WAY毯

網友推薦原因：一條多用，冷氣房、通勤、居家都能派上用場

結合披肩、圍裙式膝毯與蓋毯的3WAY設計，可依使用情境自由變化，無論披在肩上、圍在腰間或坐著當膝毯都很實用。鋪棉設計輕盈卻保暖，能有效阻擋冷風，特別適合長時間坐著的辦公室族群。貼心附收納口袋，不只方便收納，圍在腰間時也能穩定不滑落，活動起來依然自在，是不少網友直呼「辦公桌必備、冬天離不開」的高機能保暖單品。

▲無印良品附收納口袋3WAY毯，NT$490。（圖／Muji）

再生聚酯纖維内裏絨毛室內直角襪

網友推薦原因：超暖、超舒服，一穿就不想脫

內裡鋪滿柔軟絨毛，保暖度非常有感，腳一穿進去立刻暖起來，特別適合冬天早晚或在家久坐時穿著。直角襪跟設計能自然貼合腳跟，不易滑落，走動時也很穩定。襪身針織紋理加上柔和色系，看起來療癒又有居家感，搭配拖鞋或單穿都好看，是不少網友冬天直接包色、回購率很高的室內保暖神襪。

▲無印良品再生聚酯纖維内裏絨毛室內直角襪，NT$234。（圖／Muji）

棉混羊毛保暖圓領長袖T恤

網友推薦原因：保暖不厚重、單穿內搭都好用

無印良品的發熱衣在Threads上討論度一直都很高！以棉混羊毛材質製成，兼顧親膚度與保暖性，穿起來柔軟不刺膚，貼身卻不悶熱，很適合秋冬當作日常內搭。圓領設計簡約俐落，單穿不顯居家感，外搭針織衫、西裝外套或大衣都很合。厚薄度拿捏得剛剛好，冷的時候能保暖、室內又不會過熱，是不少網友認證「一穿就會想再回購」的基礎款保暖上衣。

▲無印良品棉混羊毛保暖圓領長袖T恤，NT$414。

再生聚酯纖維保暖絨毛圍巾

網友推薦原因：柔軟親膚、不刺癢，怎麼圍都好看

採用再生聚酯纖維製成的細緻絨毛材質，觸感柔軟滑順，直接接觸肌膚也不會有刺癢感，長時間配戴依然舒適。厚度適中、保暖度剛剛好，既能有效防風保暖，又不會顯得厚重臃腫。簡約素色設計非常百搭，無論搭配大衣、針織衫或休閒外套都很有質感，是不少網友冬天日常通勤、外出必戴的實用型保暖圍巾。

▲無印良品再生聚酯纖維保暖絨毛圍巾，NT$312。

保暖棉質腹部保暖套

網友推薦原因：貼身保暖、不悶不勒

日本無印良品一推出就火速被搶購一空的保暖棉質腹部保暖套真的必囤！以柔軟親膚的棉質材質製成，貼合腹部與腰部曲線，保暖效果明顯卻不會有悶熱或束縛感。薄度剛剛好，穿在衣服裡完全不顯厚、不影響外觀，長時間坐在冷氣房、經期或怕著涼時特別實用。不少網友表示「一戴上就忘記它的存在，但暖度一直都在」，是冬天低調卻超重要的隱藏版保暖單品。

▲無印良品保暖棉質腹部保暖套，約NT$299。（圖／Muji jp）

輕量羽絨可攜式附帽大衣

網友推薦原因：輕、暖、不臃腫，出門一穿就安心

採用輕量羽絨填充，穿起來幾乎沒有負擔感，卻能有效鎖住熱度，寒流來也撐得住。版型俐落不膨脹，日常通勤或旅行穿都不顯厚重，搭配性也很高。附帽設計能加強防風保暖，小雨或冷風來時特別實用，加上可攜式收納設計，外出或旅行放進包包也不占空間。不少網友都說這件是「買了之後每年都會拿出來穿」、CP值很高的實穿型羽絨大衣。

▲輕量羽絨可攜式附帽大衣，NT$3,192。

保暖棉質腹部保暖短褲

網友推薦原因：包覆感剛剛好，暖肚又安心

以柔軟親膚的棉質材質製成，結合高腰設計，能完整包覆腹部與下背，保暖效果非常有感，卻不會有勒緊或悶熱的不適感。褲型貼身但不緊繃，穿在外衣裡幾乎沒有存在感，日常上班、久坐冷氣房或經期時穿都很加分。不少網友都說這款是「穿過就回不去」，比單純腹部保暖套更穩定、更安心的貼身保暖選擇，日本無印良品人氣超高！

▲無印良品保暖棉質腹部保暖短褲，約NT$299。（圖／Muji jp）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。