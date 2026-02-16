盤點全台六間超強可頌！香酥誘人帶著滿滿奶油香氣一吃上癮

文／MENU美食誌

可頌控請注意！小編網羅全台必吃人氣可頌專賣店，每一家都要吃起來！

H.YEN 個人甜點工作室

台中市沙鹿區

號稱台中可頌天花板，店裡販售多種口味的可頌、丹麥棒及法式冷藏甜點，推薦草莓千層、原味可頌、可頌冰淇淋、黑森林蝴蝶結可頌和檸檬西西里。

▲H.YEN 個人甜點工作室號稱台中可頌天花板。。（圖／美食客Tammy Chou提供）

Ten Thousand 微風南山店

台北市信義區

被譽為必喝Top 7精品咖啡的Ten Thousand Coffee，裝潢為極簡黑白現代時尚，可頌系列口味多元，推薦提拉米蘇可頌、維也納咖啡、藍莓優格、醇濃巧克力拿鐵。

▲Ten Thousand Coffee。。（圖／美食客兔小璐提供）

夿萐咖啡新光三越台北信義新天地A8

台北市信義區

摩洛哥百年品牌咖啡，咖啡的種類就有多達200種，主打多種口味的可頌，推薦開心果可頌、咖椰可頌、康提起司可頌、番茄和牛可頌和天堂莊園黃金咖啡。

▲夿萐咖啡。（圖／美食客兔小璐提供）

莉莉安

台北市大安區

全台最美可頌專賣店，復古風木質色的裝潢，主打各種口味的可頌，店內還有多款麵包、吐司和蛋糕可選擇，推薦草莓可頌、招牌經典原味可頌、經典拿鐵咖啡。

▲莉莉安被譽為全台最美可頌專賣店。（圖／美食客林琦琦提供）

獻．烘焙 iminding

台中市西區

全台第一間圓可頌專賣店，主要販售日菓頌、圓可頌、牛角可頌，每個季節會推出季節限定商品，推薦琥珀焦糖海鹽、春櫻莓果、禾都伯爵茶和千層捲捲酥 。

▲獻．烘焙 iminding是全台第一間圓可頌專賣店。（圖／美食客抱著胖胖的對方提供）

胖菓子pan.guozi

桃園市中壢區

隱藏在桃園巷弄內的天然手作甜點店，店家不定時會推出各種甜點，推薦花花千層蛋撻、可頌麵包、草莓香草卡士達可頌、海鹽焦糖乳酪蛋糕和香草草莓泡芙。

▲胖菓子pan.guozi隱藏在桃園巷弄內的天然手作甜點店。（圖／美食客Ellen提供）

