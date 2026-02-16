fb ig video search mobile ETtoday

盤點全台六間超強可頌！香酥誘人帶著滿滿奶油香氣一吃上癮

>

文／MENU美食誌

可頌控請注意！小編網羅全台必吃人氣可頌專賣店，每一家都要吃起來！

H.YEN 個人甜點工作室
台中市沙鹿區

號稱台中可頌天花板，店裡販售多種口味的可頌、丹麥棒及法式冷藏甜點，推薦草莓千層、原味可頌、可頌冰淇淋、黑森林蝴蝶結可頌和檸檬西西里。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲H.YEN 個人甜點工作室號稱台中可頌天花板。。（圖／美食客Tammy Chou提供）

Ten Thousand 微風南山店
台北市信義區

被譽為必喝Top 7精品咖啡的Ten Thousand Coffee，裝潢為極簡黑白現代時尚，可頌系列口味多元，推薦提拉米蘇可頌、維也納咖啡、藍莓優格、醇濃巧克力拿鐵。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲Ten Thousand Coffee。。（圖／美食客兔小璐提供）

夿萐咖啡新光三越台北信義新天地A8
台北市信義區

摩洛哥百年品牌咖啡，咖啡的種類就有多達200種，主打多種口味的可頌，推薦開心果可頌、咖椰可頌、康提起司可頌、番茄和牛可頌和天堂莊園黃金咖啡。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲夿萐咖啡。（圖／美食客兔小璐提供）

莉莉安
台北市大安區

全台最美可頌專賣店，復古風木質色的裝潢，主打各種口味的可頌，店內還有多款麵包、吐司和蛋糕可選擇，推薦草莓可頌、招牌經典原味可頌、經典拿鐵咖啡。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲莉莉安被譽為全台最美可頌專賣店。（圖／美食客林琦琦提供）

獻．烘焙 iminding
台中市西區

全台第一間圓可頌專賣店，主要販售日菓頌、圓可頌、牛角可頌，每個季節會推出季節限定商品，推薦琥珀焦糖海鹽、春櫻莓果、禾都伯爵茶和千層捲捲酥 。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲獻．烘焙 iminding是全台第一間圓可頌專賣店。（圖／美食客抱著胖胖的對方提供）

胖菓子pan.guozi
桃園市中壢區

隱藏在桃園巷弄內的天然手作甜點店，店家不定時會推出各種甜點，推薦花花千層蛋撻、可頌麵包、草莓香草卡士達可頌、海鹽焦糖乳酪蛋糕和香草草莓泡芙。

▲可頌 。（圖／美食誌提供）

▲胖菓子pan.guozi隱藏在桃園巷弄內的天然手作甜點店。（圖／美食客Ellen提供）

延伸閱讀

週末放鬆首選，來宜蘭享受慢旅的美好！六間特色咖啡廳不容錯過

除了肯德基你還有其他選擇！每日限量新鮮出爐的銷魂蛋塔，通通收入在這

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 可頌, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手 壓歲錢別急著花！用3招升級成「錢母」　加一動作旺整年 馬年新鞋盤點！PUMA薄底「招桃粉」新色、鬼塚虎MEXICO 66馬蹄鞋墊超喜氣 馬年想轉運不用等開工！年假養成這5個習慣　讓運勢越來越好 衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！ 萬寶龍鋼筆精雕天馬迎新年　駿馬筆記本、袖扣配成套秀好品味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面