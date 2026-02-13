Nike情人節限定球鞋清單！AF1愛心吊飾放閃、Air Max 95大氣墊又高又帥

文／美人圈

每年最令人期待的非Nike 「情人節限定」球鞋莫屬！2026 Nike再次打造一系列少女心噴發的情人節限定球鞋，不僅注入粉色、愛心元素，還有超可愛的立體蝴蝶結貫穿其中，送給另一半保證她滿意到直點頭。（再也不用看女友臉色？）不論是收藏還是送禮都很值得，還不趕緊下滑看看有哪些款式必須加入購入車結帳！

2026 Nike情人節限定球鞋

Air Force 1 '07 "Valentine's Day"

經典的AF1換上浪漫情人節新裝誰不心動？整體是超溫柔的粉色調，但不會太少女，反而是那種「耐看型甜美」。最加分的絕對是鞋帶旁邊那顆愛心吊飾，小小一個卻超有情人節儀式感，走路都在放閃。經典AF1鞋型本來就好搭又好走，配牛仔褲、裙子或白襪都很可以，如果想在日常穿搭裡偷偷加一點浪漫氛圍，這雙真的很適合收。

▲Air Force 1 '07 "Valentine's Day"，NT$3,800。（圖／Nike，下同）

Air Max 95 Big Bubble "Valentine's Day"

今年Air Max 95在BLACKPINK Lisa的帶貨下成為女鞋頭們瞄準的人氣目標！此次情人節限定款從酒紅、玫瑰粉到淺粉的漸層設計超有層次，不會只甜，反而多了一點酷感。最大亮點當然是Big Bubble大氣墊，視覺存在感超強，走路也更軟彈，搭配厚底輪廓，整雙穿起來就是又高又帥。再加上鞋側的小愛心吊飾，細節控一定會被擊中。

▲Air Max 95 Big Bubble "Valentine's Day"，NT$5,800。

Air Max 90 Premium "Valentine's Day"，NT$4,480

這雙可以說是Nike情人節系列裡最搶眼的一款！整雙以濃烈正紅色貫穿，從鞋面、氣墊到外底全紅處理，存在感超高卻不俗氣。仔細看會發現鞋面加入細緻壓紋與愛心元素，連鞋跟都藏了情人節小巧思，低調但很有誠意。經典Air Max 90輪廓本來就百搭耐看，換上這種節日限定配色，日常穿也完全OK，搭牛仔褲、全黑或白色穿搭都能瞬間變成造型亮點，想要甜得很有態度，這雙真的很可以。

▲ Air Max 90 Premium "Valentine's Day"，NT$4,480。

Air Max Muse SE

▲Air Max Muse SE，NT$5,800。

Air Force 1 '07

經典 1鞋型不變，但在配色跟裝飾上偷偷加糖：奶油白鞋身搭配淡粉Swoosh，本來就很耐看，重點是後跟那個粉色蝴蝶結＋立體浮雕愛心，真的會讓人多看兩眼。鞋底用偏酒紅的色調收尾，讓整體不會太甜膩，反而多了一點成熟感。日常穿牛仔褲、白襪就很好看，如果你想要一雙「乍看低調、細看超可愛」的情人節球鞋，這雙很可以。

Dunk Low

情人節限定Dunk Low整體走奶油白＋柔霧粉的溫柔配色，看起來乾淨又不會太甜，重點是細節超耐看：鞋側Swoosh用了帶點絨感的材質，低調中又有層次感；後跟刺繡的Nike粉藍字樣，默默替整雙鞋加分。酒紅色外底讓整體不會太「情人節限定感」，反而更日常、好搭，是一雙誰看都會心動的命定款。

