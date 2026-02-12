fb ig video search mobile ETtoday

10款精品情人節禮物清單！Chloé芭蕾休閒鞋悄悄爆紅、MJ愛心耳環好入手

（圖／品牌提供）

▲精品情人節禮物清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

西洋情人節即將到來，無論是要向情人表達愛意、還是要準備告白，送禮都要送到心坎裡。今年把浪漫藏進細節裡，以下這份精品情人節禮物清單，從包款、鞋履到飾品與服裝，把「應景」與「實用」一次搞定，收到超心動。

精品情人節禮物：Dior刺繡小羊皮迷你包、印花卡夾

把浪漫做到極致的Dior，這顆My DiorDoves & Roses刺繡小羊皮迷你包，以玫瑰與白鴿為靈感，致敬品牌經典的Pastorale洋裝，細緻刺繡落在白色小羊皮上，優雅得毫不張揚，卻越看越迷人。搭配粉嫩的Revolution Flowers印花卡夾，輕巧好收、每天都能用。

 My Dior Doves & Roses 刺繡小羊皮迷你包／135,000元，Dioramour Dior Freesia 粉色Revolution Flowers印花卡夾／16,000元（圖／品牌提供）

▲My Dior Doves & Roses 刺繡小羊皮迷你包／135,000元，Dioramour Dior Freesia 粉色Revolution Flowers印花卡夾／16,000元。（圖／品牌提供）

精品情人節禮物：Delvaux Pin Twist西瓜紅、D-Love Charms棉花糖紫

想送一份「一背就心情變好」的包款，Delvaux絕對是高手。Pin Twist西瓜紅用明亮色彩直接點亮整體造型，結合皮革肩帶與短鏈帶的多背法設計，從白天到夜晚都能輕鬆轉換角色。再加上D-Love Charms棉花糖紫愛心掛飾，小巧卻存在感十足，隨手掛在包上，就是最不費力的情人節彩蛋。

Delvaux Pin Twist 西瓜紅／119,500元，D-Love Charms 棉花糖紫／15,600元（圖／品牌提供）

▲Delvaux Pin Twist西瓜紅／119,500元，D-Love Charms棉花糖紫／15,600元。（圖／品牌提供）

精品情人節禮物：Chloé Kick芭蕾休閒鞋

不想只送包？那就把目光轉向腳下。Chloé Kick芭蕾休閒鞋近期在運動女孩之間悄悄爆紅，靈感來自芭蕾舞鞋，卻擁有運動鞋的輕盈與包覆。淡粉色與鵝黃色低飽和配色溫柔卻不甜膩，搭配牛仔褲、洋裝或運動褲都合理。

Chloé Kick淡粉色芭蕾休閒鞋／23,800元，鵝黃色芭蕾休閒鞋／24,800元（圖／品牌提供）

▲Chloé Kick淡粉色芭蕾休閒鞋／23,800元，鵝黃色芭蕾休閒鞋／24,800元。（圖／品牌提供）

精品情人節禮物：Burberry客製化喀什米爾圍巾

想送一份真正獨一無二的禮物，Burberry的客製化喀什米爾圍巾很難出錯。柔軟的材質本身就夠加分，再繡上專屬字母或符號，立刻升級成專屬回憶。不只在情人節有存在感，而是每一次圍上時，都會想起送禮的那個人。

Burberry喀什米爾圍巾／20,500元（圖／品牌提供）

▲Burberry喀什米爾圍巾／20,500元。（圖／品牌提供）

精品情人節禮物：Marc Jacobs愛心項鍊、愛心垂墜耳環

想走輕甜路線，Marc Jacobs的愛心飾品正中紅心。愛心項鍊與垂墜耳環設計簡單卻不幼稚，價格相對親切好入手，單戴或疊搭都成立，是日常也能佩戴的浪漫符號。

Marc Jacobs愛心項鍊／12,000元，愛心垂墜耳環／4,800元（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs愛心項鍊／12,000元，愛心垂墜耳環／4,800元。（圖／品牌提供）

精品情人節禮物：DIESEL愛心上衣、亮面皮革愛心包

想讓情人節多一點態度與玩味，DIESEL是很好的選擇。OVAL D愛心鋪鑽短袖上衣把街頭感與浪漫元素混得剛剛好，而亮面皮革愛心肩背包則用俐落線條平衡甜美感，適合喜歡率性風格、但又不想錯過節日氛圍的人。

DIESEL OVAL D愛心鋪鑽短袖上衣／5,680元，亮面皮革愛心肩背包／19,800元（圖／品牌提供）

▲DIESEL OVAL D愛心鋪鑽短袖上衣／5,680元，亮面皮革愛心肩背包／19,800元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

