安格斯12星座一周運勢2／9-2／15　雙子桃花多真愛少、摩羯不必太委屈

牡羊3.21～4.20

牡羊座這周受到金星的能量灌注，整個人存在感很高，單身羊的桃花多半來自日常互動或朋友牽線，若是表現的太直白，卻也很可能為對方帶來壓力，與其急著表態，不如多一點輕鬆聊天，讓關係自然升溫更有後續。交往中的羊座可以讓情人多參與自己家人或朋友聚會，互相了解對方的人際圈，也是進一步認識彼此的好方法。

金牛4.21～5.20

金牛座這周一反常態，容易對於情感上的細節特別敏感。單身金牛對於曖昧中的各種試探摸索容易感到疲乏不耐，舊識、老朋友反而比新桃花更容易讓你心動。有對象的金牛，本周可能各自忙碌，能抽空關心對方，深夜小聊談心，都能讓你們更有「同一陣線」的感覺。最怕把關係冷處理，悶著不說反而累積負面情緒。

雙子5.21～6.20

這周雙子的社交能量其實很旺，不只是朋友圈，連親友家人圈都有不少熱絡的聚會互動，而近期想要脫單的雙子桃花機緣相當多，但能讓你真正留心的對象卻有點少，避免同時開太多線，容易讓真正有感覺的對象退卻。交往中的雙子其實不需要過於刻意殷勤討好關係，兩人自自然然的聊天就能讓感情增溫，關鍵是要避免嘴快戳到對方雷點。

巨蟹6.21～7.21

這周巨蟹座對情感的感受偏向細膩，單身巨蟹會低調的對屬意的對象默默付出或關注，要留意對方是否真的有Get到你的用心，別過於一廂情願。交往中的蟹蟹順著金星的軌跡，與情人處在舒適圈中較幸福，一起待在家裡追劇、做做料理，這些日常小事都會比華麗約會更有感。與朋友之間若過去有心結，這周適合溫柔地談開，避免翻舊帳。

獅子7.22～8.22

這周獅子情感主軸圍繞在關係中的角色扮演，由於星系能量仍強烈觸及你的自我宮位，最近的你對親密關係的感受特別直接，單身獅有一見心動的邂逅互動，但難在長久的維持那份悸動；有對象者對於彼此的計較，大多因為過於在乎，會為了誰付出比較多、誰比較被重視而出現情緒波動，與其硬撐面子，不如坦白說出需求，反而能讓關係回到平衡。

處女8.23～9.22

不是沒有桃花，也不是魅力不足，處女座在感情上經常難以跨越主動、積極的那一關，過於被動加上猶豫、後知後覺，最後感情總在原地踏步！這周單身者進度仍趨緩，但新春年節的氛圍能稍稍沖散冷寂的感覺，保持輕鬆心情緣份自然會來！交往中的處女座互動上偶爾可以多一點刺激和驚喜，避免老夫老妻化的清淡感少了甜美滋味。

天秤9.23～10.22

天秤這周人際磁場轉強，不論是許久未見的老友，或是工作上的同儕，各方交流互動加深，感情也連帶變得熱絡。單身天秤桃花多來自社交場合，容易被大家送做堆，情感動的動向也受矚目。有對象的天秤近期得注意，避免為了和諧而壓抑真實想法，有時直球對決把心事說出來，更能快速解開彼此之間的誤會。

天蠍10.23～11.22

這周天蠍座冷靜又仔細，再有心機的小心也難逃你的法眼，人際上記得得饒人處且饒人，誤會說開了就沒事，沒必要拒人於千里。感情上單身者緣份缺缺，能遇見相同價值觀的人不多，但真的遇著了就要懂得拿出你的積極來好好珍惜。至於交往中的蠍座感情如魚得水，兩人互動氣氛溫暖浪漫，適合一起約會、度假感受幸福。

射手11.23～12.21

射手這周的情感偏向內在整理，面對粉紅色的戀愛氛圍，雖然依舊開朗陽光，但單身者不一定會積極展開追求關係，近期的你反而更享受聊天、交流的火花，容易陷入若有似無的曖昧狀態。有對象者近期別因家庭、朋友的忙碌互動而忽略對方，情人之間的安全感需要小心建立，但瓦解很可能就在一瞬之間。

摩羯12.22～1.19

只要懂得真誠表達，其實不必太委屈自己！金星守護著人際同儕宮位，摩羯能與舊日的同學伙伴多了一些交流互動的緣分，過往相處的感覺慢慢回來，人氣扶搖直上。感情上得記得要多關懷身邊的他，不要只是把注意力放在自己身上原地鑽著牛角尖，多花點時間與情人膩在一起能為你舒解壓力，同時活絡僵化已久的相處關係。

水瓶1.20～2.18

水瓶這周在感情與人際上呈現「外冷內熱」的狀態。對於相處上的關係看似十分隨性、佛系，但其實內心正在悄悄校準對愛的期待，愛情方面會特別在意與心上人的精神交流與價值觀是否一致，對客套性的互動興趣不高。有對象者趁著濃厚的年節慶賀氛圍，適合與對方聊聊未來規劃，共同訂定出長遠的目標願景，兩人相處也會更有默契。

雙魚2.19～3.20

雙魚座這周運勢表現還算順風順水，只是平淡中需要注意人際中隱而不現的小危險正在靠近，當心身邊的八卦或莫名的眼光。單身的魚座得到水星本命宮的加持，可以多出沒在知性的場合，像是講座、新書發表等，能增加遇見與自己合拍的對象的機會。至於有對象者，愈是親近的人愈可能帶有殺傷力，須避免情緒性的發言。

