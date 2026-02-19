59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

59歲的新加坡攝影師陳傳多，因許多不科學的「逆齡」照片紅遍全球，被譽為「世界最帥攝影師」，即使年過半百，他仍保有緊實胸肌、線條分明的手臂與零贅肉的腹肌，外表宛如二三十歲的鮮肉男神，究竟他如何做到的？在多次受訪中，他揭露了「飲食70%、運動30%」的管理公式：每天只花30分鐘做重量訓練，早餐堅持6顆蛋，搭配清淡飲食與規規律作息，才是他能「凍齡」的祕訣。

陳傳多逆齡秘訣1.餐桌上的秘密：6顆蛋早餐與清淡飲食哲學

陳傳多最常被問到的問題，就是「到底吃什麼能保持這樣的體格？」答案是：簡單、清淡、天然。

●早餐公式：每天早上，他會吃下6顆雞蛋（僅取2顆蛋黃，其餘為蛋白），再搭配牛奶，有時加上酪梨或莓果。這樣的組合提供了高品質蛋白質與健康脂肪，既能維持肌肉量，又不會造成油膩或負擔。

●正餐選擇：中餐和晚餐通常是「雞肉飯」或「魚湯＋蔬菜」，重點在於新鮮食材和少油烹調。他刻意減少高度加工食品，避免油炸與過度調味。

●飲品習慣：與許多愛咖啡的人不同，陳傳多避免咖啡與茶，選擇「大量喝水」維持水分，酒精、含糖飲料更是他的拒絕清單。

●零食點心：如果嘴饞，他偏好堅果、莓果等天然小零嘴，而不是高糖高油零食。

這樣的飲食模式不僅讓他維持低體脂，也避免了血糖大起大落，讓能量更穩定。

陳傳多逆齡秘訣2.運動安排：每天30分鐘重訓＋游泳快走

除了飲食，陳傳多的「運動哲學」同樣簡單卻有效。

●重量訓練：每週約3－4次，每次控制在30分鐘左右。訓練動作以深蹲、弓箭步、臥推、引體向上等複合性動作為主，強調高效率鍛鍊大肌群。

●有氧運動：他不追求高強度長跑，而是選擇跑步機快走或戶外散步，確保心肺循環良好。

●游泳習慣：游泳幾乎是他的日常，既能燃脂，也能雕塑身形，同時減輕關節壓力。

這樣的運動安排與現代健身趨勢一致：短時間高效率的重訓結合中低強度有氧，更有助於長期維持體態。

陳傳多逆齡秘訣3.作息與生活：早睡、規律、抗壓

除了「吃」與「練」，陳傳多還特別強調「睡」與「心」。

●睡眠管理：他習慣在晚上11點前上床睡覺，保持規律作息，讓身體在黃金修復期獲得充分休息。

●生活習慣：他堅持不抽菸、不喝酒，遠離會傷害代謝與肌膚的習慣。

●心態關鍵：在受訪時，他直言「真正的祕訣是保持健康的心態」。比起一味追求外在，他認為正面思維、對工作的熱情，才是讓人維持年輕狀態的根本。

陳傳多的運動飲食習慣為何這麼有效？

許多的醫學研究也支持陳傳多的生活模式：

1.高蛋白飲食：根據《Journal of Nutrition》 指出，攝取足夠蛋白質有助於維持肌肉量與基礎代謝率，對抗隨年齡下降的肌肉流失。

2.重量訓練：2022年《British Journal of Sports Medicine》 研究指出，每週30－60分鐘的重量訓練，死亡風險可下降10－17%，顯示肌力運動對長壽與健康至關重要。

3.規律睡眠：哈佛醫學院研究強調，規律作息能改善荷爾蒙平衡與免疫系統，降低肥胖與慢性病風險。

一般人也能做到的「逆齡公式」

雖然我們不一定能完全複製陳傳多的生活，但以下三點值得學習：

從飲食開始：每天一餐加入高蛋白食材（如蛋、雞胸肉、魚），減少加工食品。

短時間運動：沒有時間健身房？每天30分鐘自重訓練（深蹲、伏地挺身、核心）也能達到效果。

規律睡眠＋正面心態：避免熬夜、減少壓力，讓身體在恢復時代謝與修復。

這不僅適合追求「凍齡」的人，也是一套全齡都能實踐的健康公式。

59歲卻擁有29歲體格的陳傳多確實不容易，他之所以成功並非靠什麼神秘的秘方或者捷徑，而是長年累積的自律：清淡高蛋白飲食＋高效率重訓＋規律作息＋正向心態正是他成功的要素，從他的故事可以提醒我們，健康與外貌並非單靠基因，而是日常選擇的累積，若能將這些生活原則融入日常，即使不為成為「鮮肉男神」，也能迎來更年輕、更有活力的自己。

