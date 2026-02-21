fb ig video search mobile ETtoday

倩碧小花腮紅不用千元超親民！3款熱賣色號推薦　限定組合網友瘋搶

Text／Marie Claire美麗佳人

倩碧「小花腮紅」自2014年上市以來就非常受歡迎，2026年更進駐康是美，還下修價格更親民，不愧是「國民腮紅」，限定推出的組合更是讓網友瘋搶！

倩碧彩妝2026年正式進駐康是美

倩碧在2024年底就進駐全台康是美120家門市，相中的就是康是美在醫美專區的長期耕耘。

不過先前以保養品為主，自2026年開始，倩碧進一步擴展品項，連彩妝都進駐康是美，首波最引人注目當然就是被暱稱為「小花腮紅」的花漾腮紅（Check Pop）。

買1送2組合引起網友熱烈討論

不僅大動作進駐康是美，倩碧小花腮紅更宣布將價格從NT$1,200下修至NT$700，一顆不用一千元，讓大家可以用更親民價錢親身體會小花腮紅的魅力。

為此，倩碧特別推出康是美獨家的「買一送二限量組合」，內容精選最受歡迎的小花腮紅#5奶油粉，搭配全球熱銷的黑蜜潤唇膏、倩碧腮紅刷，非常物超所值，難怪在Threads上成為網友近期討論度最高的彩妝組合。

倩碧小花腮紅為什麼受歡迎？

自推出以來，倩碧「小花腮紅」花漾腮紅系列以義大利專利慢火精緻烘焙技術聞名，也就是將原始狀態為液狀的配方，經高溫烘焙後轉化為細緻粉體，這樣做出來的腮紅觸感柔滑、粉質輕盈，而且能提升顯色度，也有效避免粉痕堆積、卡粉等常見問題，是讓小花腮紅大受歡迎的關鍵。

這樣的製程也讓腮紅更為耐用，號稱「一顆能抵他牌三顆」，盤面上經典的雛菊壓紋，即便每天使用，依然能維持很久，不少網友也都有同感：「盤面的小花刻紋都還在，怎麼用都看不到鐵片君」。

小花腮紅熱賣色號推薦這3款

小花腮紅色號眾多，想不踩雷可以從最多人推薦的明星色號開始，分別為

推薦1.05 Nude Pop奶油粉

柔和奶油裸色很百搭，適合各種膚色。上臉效果自然，有助提升氣色又不失優雅感。

推薦2.08 Melon Pop甜瓜橘

嫩粉橘色調，刷上後瞬間減齡，充滿朝氣的少女感。

推薦3. #15 Pansy Pop蘿蘭紫

紫色調能校正肌膚蠟黃，營造白裡透紅感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 倩碧, 小花腮紅

