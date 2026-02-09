BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

▲Lisa身穿美國品牌BENT KAHINA訂製裝展現窈窕身材，搭配LV鎖頭項鍊。（圖／翻攝blackpinkofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK全新迷你專輯《DEADLINE》將於2月27日正式發行，官方率先釋出「Red Light」紅光版與「Statue」雕像版兩組形象照宣傳，後者已清晰展現4位當紅女星充滿建築感的前衛造型，所選的服裝清一色是風格大膽的前衛設計師品牌，展現她們有如女戰士般的氣勢，巧合的是也都是蔡依林的愛牌。





▲Jisoo以TTSWTRS短上衣搭配大陸設計師周遊的品牌ZHOUYOUWANG波浪裙。（圖／翻攝blackpinkofficial IG）

Lisa在前導形象照中穿的美國品牌BENT KAHINA，正是蔡依林在單曲〈Pleasure〉視覺造型中所穿的品牌，擅長利用皮革、填充物或特殊工藝創造出具有未來感的戰士風格，此次為Lisa設計的訂製服襯托她的窈宨曲線，搭配她所代言的LV（Louis Vuitton，路易威登）鎖頭項鍊，又酷又辣化身為最美雕像。





▲ ROSÉ穿上性感內衣搭配大陸設計師品牌AOJIEROU特別訂製的「裝甲蓬裙」。（圖／翻攝blackpinkofficial IG）

Jisoo身穿大陸設計師周遊創立的ZHOUYOUWANG，也是蔡依林的愛牌，Jisoo選穿建築感強烈的波浪裙成功吸睛； ROSÉ則穿上性感內衣搭配大陸設計師品牌AOJIEROU特別訂製的「裝甲蓬裙」，氣場驚人；相形之下，Jennie屬於溫柔系，穿著「紐約的緊身胸衣大師（High priest of corsets）」Wiederhoeft 馬甲配紗裙入鏡，腰際繞一圈尖刺金屬，在個性與優雅之間取得完美平衡。





▲Jennie身穿「紐約的緊身胸衣大師」Wiederhoeft 禮服入鏡。（圖／翻攝blackpinkofficial IG）