ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲ ROSÉ欣賞超級盃決賽，大啖熱狗堡。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆NFL美式足球「超級盃」9日於舊金山四九人主場利惠體育場開戰，西雅圖海鷹擊退強敵新英格蘭愛國者隊，抱回由美國珠寶品牌Tiffany & Co.工藝大師花費72小時親手打造的Vince Lombardi純銀冠軍獎盃，而品牌代言人、BLACKPINK成員 ROSÉ也在場邊觀戰，並開心大啖熱狗堡。

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲ ROSÉ佩戴的Tiffany HardWear白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，約1,670,000元。

身材纖瘦的ROSÉ也有接地氣的一面，欣賞精彩刺激的超級盃冠軍戰吃起熱狗堡，但頸上的閃亮鑽石項鍊依然襯出她的巨星氣場，疊戴兩件Tiffany HardWear白K金鑲鑽項鍊，並搭配Sixteen Stone 鉑金鑽石戒指與Wings鉑金鑽石戒指，休閒造型流露華麗氣息。

▲▼ 超級盃冠軍 。（圖／路透社）

▲西雅圖海鷹隊於第60屆超級盃奪冠，開心高舉Tiffany打造的Vince Lombardi 獎盃。

美國丹寧領導品牌 Levi’s® 也在超級盃登場之際發布全球品牌形象企劃《 Behind Every Original 》，邀請多位巨星以「背後」出發，展現自身的丹寧背影，並道出其專屬的 Levi’s® 幕後原創故事。ROSÉ也是其中一員，身穿新寬鬆靴型丹寧褲搭落肩版淺色水洗丹寧夾克外套入鏡，另一套造型則是蕾絲緞面細肩帶配丹寧褲，展現多變的時尚風格。

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲ ROSÉ展現自身的丹寧背影以突顯 Levi’s®經典特色。（圖／Levi’s®提供，以下同）

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲ ROSÉ以蕾絲緞細肩帶上衣搭配Levi’s®丹寧褲吸引目光。

ROSÉ, Tiffany & Co., Levi’s®

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛

朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」

