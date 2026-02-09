汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

▲汶萊馬丁王子與王子妃Anisha喜迎第一個寶貝女兒誕生。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊王室喜迎新成員！汶萊馬丁王子與其妻子阿尼莎王子妃於2月8日上午迎來他們的第一個孩子，並透過國家公共廣播電台RTB News正式宣布小公主誕生，為了慶祝喜訊，汶萊王室也遵循傳統，於努魯伊曼宮廣場所屬地共鳴放了17響禮炮，向全國分享這份喜悅。

▲汶萊馬丁王子與媽媽（左）與老婆Anisha合影，王子妃戴De Beers鑽石項鍊、手拎愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝tmski IG）

這對佳偶於2024年1月舉行了為期10天的世紀婚禮，排場奢華展現汶萊王室雄厚財力，特別是當時新娘連換多套禮服並搭配多款巨鑽珠寶，令人咋舌。婚後馬丁王子與王子妃Anisha形影不離，出席全球上流社會重要盛事，熱愛馬球比賽的馬丁王子只要出賽，妻子必定愛相隨。

▲王子妃Anisha佩戴的De Beers的Wildflowers鑽石項鍊鑲嵌近20克拉美鑽。（圖／品牌提供）

去年10月馬丁王子夫婦宣布將迎接第一個愛的結晶，在2月8日平安誕下寶貝後正式公布性別是小公主，收藏許多珠寶與名牌包的王子妃Anisha，未來有接班人可傳承了，她珍藏的珠寶款款精緻，當中包括英國鑽石品牌De Beers捕捉了原野花朵之美的Wildflowers鑽石項鍊，錯落排列的鑽石小花與她曾穿的綠色洋裝完美搭配，一如既往優雅迷人。