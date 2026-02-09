fb ig video search mobile ETtoday

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

>

▲▼汶萊王子 。（圖／翻攝iG）

▲汶萊馬丁王子與王子妃Anisha喜迎第一個寶貝女兒誕生。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊王室喜迎新成員！汶萊馬丁王子與其妻子阿尼莎王子妃於2月8日上午迎來他們的第一個孩子，並透過國家公共廣播電台RTB News正式宣布小公主誕生，為了慶祝喜訊，汶萊王室也遵循傳統，於努魯伊曼宮廣場所屬地共鳴放了17響禮炮，向全國分享這份喜悅。

▲▼汶萊王子 。（圖／翻攝iG）

▲汶萊馬丁王子與媽媽（左）與老婆Anisha合影，王子妃戴De Beers鑽石項鍊、手拎愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝tmski IG）

這對佳偶於2024年1月舉行了為期10天的世紀婚禮，排場奢華展現汶萊王室雄厚財力，特別是當時新娘連換多套禮服並搭配多款巨鑽珠寶，令人咋舌。婚後馬丁王子與王子妃Anisha形影不離，出席全球上流社會重要盛事，熱愛馬球比賽的馬丁王子只要出賽，妻子必定愛相隨。

▲▼汶萊王子 。（圖／翻攝iG）

▲王子妃Anisha佩戴的De Beers的Wildflowers鑽石項鍊鑲嵌近20克拉美鑽。（圖／品牌提供）

去年10月馬丁王子夫婦宣布將迎接第一個愛的結晶，在2月8日平安誕下寶貝後正式公布性別是小公主，收藏許多珠寶與名牌包的王子妃Anisha，未來有接班人可傳承了，她珍藏的珠寶款款精緻，當中包括英國鑽石品牌De Beers捕捉了原野花朵之美的Wildflowers鑽石項鍊，錯落排列的鑽石小花與她曾穿的綠色洋裝完美搭配，一如既往優雅迷人。

►凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

►凱特王妃復古老花外套上身　參觀紡織廠小試縫紉身手

關鍵字：

汶萊馬丁王子, 汶萊王子妃Anisha

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛

葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛

朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 莎莉賽隆穿心形挖空裝冬奧獻愛　瑪麗亞凱莉戴306克拉鑽石高歌 凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節 米蘭冬奧致敬時尚巨擘亞曼尼　模特兒穿大師作排出義大利國旗 朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊 「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面