fb ig video search mobile ETtoday

壞痞兔超級盃表演惹怒川普　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

>

▲▼lady Gaga 。（圖／路透社）

▲波多黎各歌手壞痞兔（左）與女神卡卡勁歌熱舞，他已戴上AP剛發表的新錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆NFL美式足球「超級盃」（Super Bowl）9日圓滿落幕，但中場秀話題依然延燒，因為美國總統川普在社群平台上砲轟來自波多黎各的歌手壞痞兔（Bad Bunny）全西班牙語演出「簡直爛透了」、「對美國偉大精神的侮辱」，不過許多名人與粉絲依然力挺這場暗藏拉丁文化與政治隱喻的精彩表演，壞痞兔不僅展現葛萊美獎得主的超凡實力炒熱氣氛，也彰顯拉丁天王身價，已戴上瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）一周前才發錶的新錶。

▲▼ AP Chopard 。（圖／公關照）

▲壞痞兔戴的AP搭配孔雀石面盤的皇家橡樹黃K金自動上鍊錶，約2,370,000元。（圖／AP提供）

壞痞兔在超級盃中場秀中佩戴AP搭配孔雀石面盤的皇家橡樹黃K金自動上鍊錶，由於採用天然寶石面盤，代表每一只錶都是獨一無二，41毫米款搭載4309型自動上鍊機芯，具時、分與秒顯示，為AP熱騰騰新款，他已快手拿下一只。

▲▼lady Gaga 。（圖／路透社）

▲女神卡卡穿紐約品牌Luar訂製洋裝並別上木槿花向波多黎各致敬。（圖／路透社）

美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）也驚喜出現在中場秀高歌，與壞痞兔合體跳舞，她的造型也有深意，身穿紐約品牌Luar訂製的斜裁淺藍色洋裝並別上波多黎各國花木槿裝飾，向加勒比海文化與移民背景致敬，她同時戴上蕭邦（Chopard）流蘇鑽石耳環，隨著她的熱情舞蹈擺動，成功吸睛。

▲▼ AP Chopard 。（圖／公關照）

▲女神卡卡佩戴蕭邦流蘇鑽石耳環。（圖／翻攝蕭邦IG）

►ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

►朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」

關鍵字：

女神卡卡, Bad Bunny, Chopard, 蕭邦, AP, Audemars Piguet

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛 朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 莎莉賽隆穿心形挖空裝冬奧獻愛　瑪麗亞凱莉戴306克拉鑽石高歌 凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節 米蘭冬奧致敬時尚巨擘亞曼尼　模特兒穿大師作排出義大利國旗 朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面