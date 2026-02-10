壞痞兔超級盃表演惹怒川普　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

▲波多黎各歌手壞痞兔（左）與女神卡卡勁歌熱舞，他已戴上AP剛發表的新錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆NFL美式足球「超級盃」（Super Bowl）9日圓滿落幕，但中場秀話題依然延燒，因為美國總統川普在社群平台上砲轟來自波多黎各的歌手壞痞兔（Bad Bunny）全西班牙語演出「簡直爛透了」、「對美國偉大精神的侮辱」，不過許多名人與粉絲依然力挺這場暗藏拉丁文化與政治隱喻的精彩表演，壞痞兔不僅展現葛萊美獎得主的超凡實力炒熱氣氛，也彰顯拉丁天王身價，已戴上瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）一周前才發錶的新錶。





▲壞痞兔戴的AP搭配孔雀石面盤的皇家橡樹黃K金自動上鍊錶，約2,370,000元。（圖／AP提供）

壞痞兔在超級盃中場秀中佩戴AP搭配孔雀石面盤的皇家橡樹黃K金自動上鍊錶，由於採用天然寶石面盤，代表每一只錶都是獨一無二，41毫米款搭載4309型自動上鍊機芯，具時、分與秒顯示，為AP熱騰騰新款，他已快手拿下一只。





▲女神卡卡穿紐約品牌Luar訂製洋裝並別上木槿花向波多黎各致敬。（圖／路透社）

美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）也驚喜出現在中場秀高歌，與壞痞兔合體跳舞，她的造型也有深意，身穿紐約品牌Luar訂製的斜裁淺藍色洋裝並別上波多黎各國花木槿裝飾，向加勒比海文化與移民背景致敬，她同時戴上蕭邦（Chopard）流蘇鑽石耳環，隨著她的熱情舞蹈擺動，成功吸睛。





▲女神卡卡佩戴蕭邦流蘇鑽石耳環。（圖／翻攝蕭邦IG）