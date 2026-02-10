fb ig video search mobile ETtoday

Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽

>

▲▼ Jisoo,Lady Gaga 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo化身為可愛伊布模樣超萌。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

NFL美式足球「超級盃」（Super Bowl）是各大品牌爭相吸睛的重要時刻，連《寶可夢》都選在此黃金時段釋出30周年全新廣告《What’s Your Favorite?》，請來演藝圈與運動界巨星分享最喜愛的寶可夢角色。BLACKPINK成員Jisoo戴著頭套化身最可愛伊布，點出最愛角色與她的特質相似；女神卡卡（Lady Gaga）則毫不猶豫說最愛胖丁，還一起合唱經典的催眠安眠曲，讓粉絲都融化了。

▲Jisoo抱著伊布一臉幸褔，腳上的小白鞋出自代言品牌alo。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

Jisoo一身休閒穿著代言的Alo小白鞋，抱著她最愛的寶可夢角色伊布玩偶一起入鏡，一臉幸福洋溢，她還戴上伊布頭套，模樣超萌，她透露喜愛的原因是伊布不斷進化並挑戰自己，與她的人生經歷雷同。

▲▼ Jisoo,Lady Gaga 。（圖／翻攝IG）

▲女神卡卡最愛以歌聲著稱的胖丁。（圖／翻攝ladygaga IG）

女神卡卡則最愛擁有美妙歌喉的胖丁，稱讚胖丁擁有12音域的嗓音令人難忘，兩人更合體高唱一段，讓粉絲驚喜不已。參與此廣告企劃的名人還有F1法拉利車隊的當家車手Charles Leclerc、西甲巴塞隆納足球金童Lamine Yamal、演員Trevor Noah、歌手Young Miko與加拿大女演員 Maitreyi Ramakrishnan，人人都在寶可夢尋得快樂。
 

寶可夢, Jisoo, 女神卡卡

