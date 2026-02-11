星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　

fb ig video search mobile ETtoday

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天一到，星巴克的櫻花系列總是最先提醒人季節真的換了。今年的春季周邊依然圍繞粉色櫻花主題，主打可愛動物角色與實用設計，讓杯子、包袋不只是拍照用，而是真的能陪著過日子。春櫻系列將於 2／11 起陸續登場，從日常補水到通勤外出，都能感受到一點春天的輕鬆氣息。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

今年櫻花杯款最明顯的特色是把「療癒感」拉得更近。以柯基為主角的系列成為視覺焦點，「柯基賞櫻馬克杯」直接把圓潤的柯基做成立體杯身，搭配櫻花點綴；同系列的「24OZ Bling 柯基 TOGO 冷水杯」則延續Bling TOGO冷水杯一向輕巧、好攜帶的特性，在粉嫩配色下多了幾分春天的溫度，適合日常外出或放在辦公桌旁使用。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

偏好溫柔風格的消費者，星巴克也用限定貓咪櫻花系列準備打動你。白貓、灰貓造型的立體馬克杯，搭配櫻花飛舞的畫面，有白日清爽春櫻與夜晚靜綻的夜櫻意象，耐看不受季節限制，適合慢慢使用、慢慢收藏。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

而櫻花季常見的小物從「灰貓絨毛零錢包」、「春櫻貓咪隨行收納袋」，到造型討喜的「抱抱白貓咪單杯提袋」，可愛之外也保留實用性，特別是單杯提袋與證件、零錢掛牌，日常出門使用的機會高。「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」把貓尾巴變成設計亮點，俏皮卻不浮誇，同系列也有柯基版本，讓不同動物派系各自找到心頭好。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

包袋系列以粉色與柔和綠色條紋帶出春日感的「茄芷袋」讓人眼睛一亮，其他零錢包、隨行杯袋、手提袋到提袋一字排開，選擇超齊全。「春日條紋輕巧彈性提袋」可折疊收起、不佔空間；水洗帆布系列與米色仿草編織提袋，配色低調，春天過後也能繼續使用。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

金星會員專屬的櫻花季兌換品「櫻花木蓋折疊收納箱」與「漸層粉不鏽鋼彈蓋杯」，以粉嫩色調結合木質元素，自然融入生活。星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市也推出限定櫻花系列，以白天粉櫻與夜晚紫夜櫻為主題，從杯款到熊寶寶與單杯提袋，整體氛圍偏向靜靜欣賞型，適合特地走一趟的典藏迷。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

選物平台 LIVING FORM 方房家居今年以童年記憶中的豬公撲滿為藍本，推出融合極簡主義與情感溫度的 JUNI 小豬撲滿，其名稱巧妙運用「祝你」的諧音，將傳統象徵招財、聚寶的意涵轉化為傳遞心願的橋樑。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

外觀徹底跳脫傳統紅塑膠豬公的既定印象，改以俐落的圓潤曲線與霧面啞光質地呈現，使撲滿不僅是儲蓄容器，更像是一件能融入現代家居的時尚雕塑。色彩選擇上，一口氣推出六款具有情緒張力的色系，包含深沉的陶磚紅、溫潤的可可棕、柔和的燕麥奶茶、明亮的霧蜜黃，以及具神祕感的森林霧綠與迷霧藍。考量實用性設計了加大上蓋，除了零錢，亦可作為收納飾品或日常小物之用，售價 988 元。

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

▲春節居家小物。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

星巴克, 櫻花季周邊, 春季限定商品, 柯基櫻花杯, 貓咪櫻花杯, 櫻花系列包袋, 星巴克在地限定, 星巴克典藏DREAM PLAZA, 金星會員兌換商品, 星巴克春季新品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

