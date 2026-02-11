試開箱／「冠軍粉底液」粉霧親妹登場！高遮瑕卻極絲滑顛覆持久底妝印象

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

比起後續更多的色彩，一款好的底妝能夠改變整體妝容的精緻度，尤其台灣天氣潮濕炎熱，持久型的底妝廣受粉絲喜歡，但往往容易出現較乾的通病，黛珂全新禪微霧光持久粉底液卻意外翻轉既定印象，在高遮瑕、半霧光的妝感下，依舊可以維持超強的保濕度，簡直就是「乾肌天菜」。

從墨色中獲得啟發，去年禪光感恆潤粉底液誕生，在日本＠COSME迅速霸榜拿下冠軍寶座，時隔一年再度推出禪微霧光持久粉底液，雖然是內斂的低調妝感，卻不會給人厚重粉感，主打「會呼吸的底妝」，雖然擁有很高的遮瑕度，但卻透過的三大「研墨科技」，透過最新的技法打造液化顏料，不選用常見的粉狀材質，再與油相成分結合，所以可以做到非常細膩、貼膚，同時又不會厚重。

一般霧光粉底液最擔心就是乾燥卡粉的問題，但這次實際使用了禪微霧光持久粉底液，真的被其超強的滋潤度驚艷，使用起來相當絲滑，同時又保持良好的遮瑕力，即使是在冬天季節，也絲毫不會給人緊繃乾裂的感覺，搭載研磨持久配方，非常期待在夏季也能有極佳的持久表現。

MAKE UP FOR EVER也在2026年開春就推出粉無痕全能亮顏粉霜盤－亞洲限定版，專為亞洲膚色調配的12格粉霜，一盤就可以快速完成底妝、修容、遮瑕等細節，同時更搭載了4款韓妞最愛腮紅色：杏桃色、蜜桃色、玫瑰色、豆沙色，氛圍感妝容一次拿下。

黛珂, make up for ever, 彩妝, 試開箱, 粉底

