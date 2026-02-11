fb ig video search mobile ETtoday

別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在物價飛漲、荷包吃緊的時代，有些人花錢講究效率與回報，每一筆支出都要精打細算；但也有些星座，天生就對「花錢」這件事格外謹慎，甚至被身邊的人戲稱為「一毛不拔」，他們不是沒錢，而是認為錢一定要花在刀口上，快來看看以下三大星座你有沒有上榜？

TOP 3　處女座

處女座花錢前一定會先做功課，比價、查評價、算CP值，一樣都不能少，對他們來說，衝動消費是大忌，就算只是幾十塊的小錢，也要確定「值不值得」，他們不是小氣，而是對金錢有一套嚴謹邏輯，該省的地方絕不多花一分。

TOP 2　摩羯座

摩羯座把金錢視為安全感來源，能存錢就存錢，能不花就不花，他們重視長期規劃，對於娛樂型、享樂型的消費往往興趣缺缺，寧願把錢投入未來或實用的事物中，在朋友眼中，摩羯座常被認為過於節制，但其實他們只是走得比別人長遠。

TOP 1　金牛座

金牛座對錢的執著堪稱十二星座之最，尤其是在「不必要的支出」上，絕對守得住底線，他們天生有守財本能，花錢一定要換到實質滿足或長久價值，否則寧可不買，正因如此，金牛座往往是最會累積資產、也最讓人覺得「一毛不拔」的星座代表。

運勢, 星座, 占卜, 處女, 摩羯, 金牛

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

