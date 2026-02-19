《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗都戴　下一波流行Logo項鍊5款式推薦

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

如果你最近在追Netflix的熱門戀愛實境節目《單身即地獄5》，應該不難發現，幾位參加節目的女嘉賓們，脖子上都出現了同一個標誌性的細節，那就是義大利精品Dolce & Gabbana的Logo項鍊，隨著節目的討論度越來越高，也許能讓我們抓到韓國女生下一波要流行的飾品類型跟品牌喔！

《單身即地獄5》金珉志—DG金屬標誌短項鍊

在節目中有著「田徑界Karina」稱號的女嘉賓金珉志，身為運動員的她直率、強勢且專一到底的個人風格，讓她受到不少觀眾喜愛，而在節目訪問時，金珉志以一件酪梨綠背心搭配Dolce & Gabbana金屬標誌短項鍊的造型，每一節都是放大的DG字母俐落又有份量感，也很符合她在節目裡給人有力量的運動員氣勢，瞬間成為韓網上討論的焦點，而這款Dolce & Gabbana金屬短項鍊除了金珉志配戴的銀色款之外，也有金色可以選擇，並且在品牌Bellavita專門店內就能直接入手。

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

《單身即地獄5》朴喜珗—DG珍珠頸鏈

曾參選韓國小姐並獲得亞軍的朴喜珗，也是本季第一位出場的女嘉賓，她選擇穿上Dolce & Gabbana的平口印花連身裙出場，搶眼的大面積印花，也讓朴喜珗一出場就收穫不少目光，她選擇DG標誌的珍珠頸鏈搭配這套印花連身裙，為整體看來明豔的風格加入優雅元素，短款的珍珠鍊不僅為上身增加視覺焦點，同時也很符合她在節目裡給人的溫柔但不失存在感的形象。

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

5款Logo項鍊推薦

Diesel Dx1446 logo項鍊
 
《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

Chloé 立體字樣logo項鍊

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

Moschino 鏈條logo項鍊

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

Valentino Garavani V-logo項鍊

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

Versace logo項鍊

《單身即地獄5》田徑Karina、朴喜珗全戴上！韓國女生下一波飾品聚焦：Logo項鍊，5款式推薦

從金珉志的金屬Logo，到朴喜珗珍珠頸鏈，她們兩人示範了同一個牌子、兩種完全不同的搭配風格，如果你正在找一條實搭、有造型感的項鍊，Dolce & Gabbana的Logo系列值得列入清單！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

