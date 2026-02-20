穿泳衣可以泡溫泉嗎？泡湯後的泳衣清潔、保養還有收納技巧一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在特殊地理位置與地形結構下台灣的溫泉是許多人冬天的取暖的好選擇，各地都有它的特色「名湯」，而泳衣更是泡湯的備穿搭，不過每種溫泉都有不同的pH值，所以泡完湯的泳衣需要特別的清洗與保養方式，才不會讓質料受到影響，編輯在本篇一次交給你！

穿去泡湯的泳裝怎麼挑選？

台灣溫泉可以概分為中性pH7左右、弱酸pH3-6、弱鹼pH7.5-8.5三大類，並且會根據不同地區的地質，形成各種不同的溫泉泉質及顏色，愛泡溫泉同時也想要美美的女生，建議可以挑選白色以外、沒有金屬材質、飾品裝飾的泳裝，避免泳裝染色或金屬飾品材質損傷的困擾！

泡湯後泳衣的清潔

泡完溫泉後的半小時到一小時內是清潔泳裝的黃金時間，先使用「冷水」及「中性清潔劑」輕揉搓洗（切勿漂白），以保持泳裝的外觀和彈性，同時減少溫泉內礦物質對布料的影響，再用毛巾將水分稍微壓乾，放進收納袋中，回到家後重覆以上述步驟清潔完成，再攤開平放晾乾即可，千萬不能將泳裝直接曝曬在太陽下，也不可以使用熨斗等高溫方式乾燥，這些錯誤的行為會導致泳裝質料變得乾硬脆弱，若遇到木珠、荷葉款式建議使用吊掛方式晾乾。

泳裝這樣收納更長壽

泳裝理想的收納方式是整個平放，如果衣櫃空間不夠，建議可將泳裝背對背交叉疊放，節省收納空間，並在罩杯的下方塞些軟軟的紙，維持罩杯形狀，泳裝上方千萬不能有東西壓著，會使得胸墊變形，很難再回到原本的弧度喔。

泡湯泳衣推薦



▲Wave shine修身網紗美波連身泳衣 NT$3,290。



▲小美人魚系列皺褶比基尼 NT$1,590。



▲包覆美波激瘦連身泳衣 NT$2,890。



