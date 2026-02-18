Coach高跟長靴爆紅！增高修飾特價3千有找　日妞實測走兩萬步也沒問題

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

長靴不論是與大衣、裙裝或褲裝搭配，都能一秒增添時髦態度與氛圍感，是許多女孩秋冬季節的穿搭好夥伴，不過一雙時髦好穿的長靴可說是可遇不可求，平底款式挑戰腿型條件、高跟款式又常伴隨容易腳痛的問題，最近有一雙「Coach長靴」便在社群上爆紅，方方面面滿足了女孩們的需求！

Coach長靴社群爆紅掀起搶購熱潮

平常穿著漂亮的高跟長靴，必定是確認過當天沒有太多走路行程，而一名日本女生在X上分享，她穿著一雙Coach長靴居然可以一天走兩萬多步，讓她感到十分驚艷，甚至還附上了步數資料以茲證明沒有誇飾！

這雙「Coach長靴」其實是在Coach Outlet中販售的一款Block Heel Tall Boot，總共7cm的高度配上前方的防水台，踩起來並不會帶來負擔，粗跟設計也讓行走特別穩定，整雙皆採用柔軟的皮革製成，據網友描述穿上後不須經歷把皮革「穿軟」的過程，一開始穿著即十分舒適。

寬筒設計不勒腳又修飾腿型，經典馬術風格帥氣兼具女性氣氣質，僅以小小Logo點綴鞋側，簡約低調的外型完全不挑人，不論何種身形、身高的女孩都能從容駕馭。

這雙Coach長靴不僅時髦好穿，價格更是佛心來著！原價36,300日圓（約台幣7,420元）、特價後14,520日圓（約台幣2,968元），唯一的缺點就是現在被民眾搶購一空，有興趣的朋友不妨時刻關注官網補貨消息，或是前往各國的Coach Outlet碰碰運氣了。

