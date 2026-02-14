fb ig video search mobile ETtoday

《單身即地獄5》崔美娜秀讓人一眼淪陷！初登場「黃色洋裝」品牌公開

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《單身即地獄5》第二波登場的成員崔美娜秀，在本季因為心懷天下、多方放線的「海后」風格，有著「女版官熙」的稱號，連帶她的造型也在韓網上受到熱烈討論，尤其是她登場時穿的黃色洋裝，以及初次前往天堂島時的包款，品牌是什麼？本篇編輯幫你找出來！

讓人一眼淪陷的戰袍：黃色洋裝來自ZARA

崔美娜秀在初次登場時，身上穿著的這件亮黃色緞面洋裝，是來自ZARA 2025春夏系列的單品，極細的肩帶加上自然垂墜的剪裁，線條簡單、隨著走動時會有輕盈的飄逸感，不用多餘設計就很耐看，而且黃色在海島陽光下特別顯氣色，也讓整個人看起來更迷人，這種洋裝厲害的地方就在於不會太刻意又有存在感，難怪一出場就被注意到！

《單身即地獄5》崔美娜秀一出場就讓人淪陷！初登場「黃色洋裝」戰袍與巴黎小眾包牌揭曉

《單身即地獄5》崔美娜秀一出場就讓人淪陷！初登場「黃色洋裝」戰袍與巴黎小眾包牌揭曉

天堂島包包來自巴黎小眾牌Polène

除了洋裝，細節控一定也會注意到崔美娜秀初次要去天堂島時手上提的包包，這款是來自巴黎小眾品牌Polène的Cyme包款，也是品牌受到一眾時尚博主喜愛、也非常熱賣的包款，包型線條乾淨，透過包身兩側的磁扣也能改變包型，皮革質感很好，搭配洋裝不會搶戲，反而讓整體更有完成度，如果你平常喜歡簡單穿搭，但又想讓造型看起來更有質感，這種包真的很實用。

《單身即地獄5》崔美娜秀一出場就讓人淪陷！初登場「黃色洋裝」戰袍與巴黎小眾包牌揭曉

《單身即地獄5》崔美娜秀一出場就讓人淪陷！初登場「黃色洋裝」戰袍與巴黎小眾包牌揭曉

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

時尚博主愛牌MARGESHERWOOD與史努比聯名了！浪漫包款價格一覽，台灣這裡就能買

【Threads上紅什麼】Lawson×Ball & Chain×三麗鷗「便利商店托特包」持續爆紅登熱搜

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 單身即地獄5, 崔美娜秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節 5千元內買到情人節禮物！小CK愛心包、Pandora串飾　可愛到性感通通有 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 底妝新革命！黛珂粉底液全新升級、心機蜜粉定妝又能同時補水 田馥甄手繪賀年卡有「神錶」相助　CITIZEN繁星光動能錶擄芳心 鮮奶、豆奶、燕麥奶怎麼選？5種「奶類」營養差很大，一次看懂適合誰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面