《單身即地獄5》崔美娜秀讓人一眼淪陷！初登場「黃色洋裝」品牌公開

《單身即地獄5》第二波登場的成員崔美娜秀，在本季因為心懷天下、多方放線的「海后」風格，有著「女版官熙」的稱號，連帶她的造型也在韓網上受到熱烈討論，尤其是她登場時穿的黃色洋裝，以及初次前往天堂島時的包款，品牌是什麼？本篇編輯幫你找出來！

讓人一眼淪陷的戰袍：黃色洋裝來自ZARA

崔美娜秀在初次登場時，身上穿著的這件亮黃色緞面洋裝，是來自ZARA 2025春夏系列的單品，極細的肩帶加上自然垂墜的剪裁，線條簡單、隨著走動時會有輕盈的飄逸感，不用多餘設計就很耐看，而且黃色在海島陽光下特別顯氣色，也讓整個人看起來更迷人，這種洋裝厲害的地方就在於不會太刻意又有存在感，難怪一出場就被注意到！

天堂島包包來自巴黎小眾牌Polène

除了洋裝，細節控一定也會注意到崔美娜秀初次要去天堂島時手上提的包包，這款是來自巴黎小眾品牌Polène的Cyme包款，也是品牌受到一眾時尚博主喜愛、也非常熱賣的包款，包型線條乾淨，透過包身兩側的磁扣也能改變包型，皮革質感很好，搭配洋裝不會搶戲，反而讓整體更有完成度，如果你平常喜歡簡單穿搭，但又想讓造型看起來更有質感，這種包真的很實用。

