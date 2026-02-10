BELLAVITA新春櫻花園亮相　消費滿1688元送侯布雄

fb ig video search mobile ETtoday

▲BELLAVITA寶麗廣塲新春優惠。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現紅色櫻花樹，呼應新春氛圍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接農曆新年，BELLAVITA 寶麗廣塲中庭出現紅色櫻花，搭配拱門以紅為主視覺，帶來春節氣息，以滿額回饋搭配節慶活動，鎖定年節採買與送禮需求。活動期間內，全館消費累計達指定門檻，即可兌換生活實用度高的鍋具、餐具，或選擇會員點數回饋，而年初一至初五期間消費滿 1,688 元還可參加抽獎，有機會獲得侯布雄外帶飲品。

▲BELLAVITA寶麗廣塲新春優惠。（圖／業者提供）

BELLAVITA 新春檔期主打「金馬報喜迎新春」，活動即起至 2／22 止，於館內消費累計達門檻，可憑當日發票至B1客服中心兌換好禮。消費滿額 5 萬元，可選擇德國頂級水晶玻璃 Spiegelau Milano 五入碗組一組；消費達 15 萬元，贈柳宗理的雙耳鍋與湯杓組合，雙耳鍋為 22 公分淺型設計，容量 3.8 公升，搭配實用湯杓，或可選擇兌換會員點數 500 點；當日累計消費滿 35 萬元，可兌換 HOST SHABU 合頂級鍋物料理四人午間套餐一份，或選擇會員點數 1166 點。

▲BELLAVITA寶麗廣塲新春優惠。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲新春優惠。（圖／業者提供）

而新春期間也同步推出多項節慶活動，包含會員專屬的新春滿額加碼禮，大年初一至初五期間推出「新春一路發・1688美食好運抽獎」，於指定餐飲樓層單筆消費滿 1,688 元即可參加紅包抽獎，有機會獲得BELLAVITA 美食抵用券、侯布雄法式茶點沙龍外帶飲品等好禮，為年節聚餐增添互動感。春節優惠期間憑當日消費累計滿 2,026 元，即可兌換 2026 限量時尚紅包袋。

▲BELLAVITA寶麗廣塲新春優惠。（圖／業者提供）

館內空間也配合新春主題進行布置，以紅色為主視覺，搭配中庭紅色拱門、櫻花樹與圓球燈飾，營造濃厚年節氛圍。2／21 正月初五，將於中庭舉行舞獅採青活動，象徵新年開運。  

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家韓國KITCHEN205 六吋經典草莓田蛋糕，售價1,980元。（圖／業者提供）

迎接 2026 農曆馬年與西洋情人節，麗晶精品於 2／9 起推出「駿躍迎春・新年購物節」，祭出滿額贈禮，還在 2／13 至 2／15 期間「加碼」，當日消費滿 20 萬元，除原有贈品外，再送 Kitchen 205 新款巧克力草莓蛋糕，讓消費者從嘴到心甜蜜到不行。

▲麗晶酒店開賣Kitchen 205，麗晶精品推滿額贈。（圖／業者提供）

▲麗晶酒店開賣Kitchen 205新品巧克力草莓蛋糕，售價1,980元，麗晶精品推限時滿額贈。（圖／業者提供）

韓國爆紅的 Kitchen 205 平均 30 秒賣出一顆的「6吋經典草莓田」蛋糕，使用超過40顆、總重近半公斤的鮮甜草莓，搭配輕盈的奶油與戚風蛋糕，每一口都充滿濃郁果香與細膩口感，夢幻度破表，去年首度抵台開賣掀起話題，今年除經典款式，還推出以巧克力蛋糕為基底的草莓蛋糕，甜點控一定要吃吃看。

館內精品也推出多款麗晶獨家與馬年限定單品。TUMI 為了呼應生肖年份，發表了融入馬術細節的農曆新年馬年膠囊系列；珠寶品牌 CHAUMET 獻上全球限量的 2026 新春限定 Bee de Chaumet 18k 玫瑰金項鍊，以充滿喜氣的紅寶石點綴；BVLGARI 則推出麗晶獨家的 Tubogas 玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。  

▲麗晶酒店開賣Kitchen 205，麗晶精品推滿額贈。（圖／業者提供）

▲麗晶精品Chaumet_2026 新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，售價91,500元；農曆新年限定TUMI 馬年膠囊系列Alpha Bravo，價格店洽 。

麗晶精品「駿躍迎春・新年購物節」於 2／9 至 2／22 登場，期間當日消費滿 2 萬元，可獲贈限量鳳梨澄沙奶黃禮盒；滿 5 萬元贈送 Stefano Ricci 簡約提袋；滿 15 萬元贈送 True Religon 彌勒佛水鑽棒球帽；滿 30 萬元贈送寶格麗醉美蘭香女性淡香精 50ml；滿 50 萬元贈送 Giorgio Armani 領帶。當日消費滿 100 萬元則加碼贈送 Tod’s MINI KATE 手環。

BELLAVITA寶麗廣塲, 新春滿額回饋, 精品百貨活動, 百貨年節檔期, 新春消費回饋, 精品百貨送禮, 百貨滿額禮, 麗晶精品

