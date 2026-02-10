BELLAVITA新春櫻花園亮相　消費滿1688元送侯布雄

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現紅色櫻花樹，呼應新春氛圍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接農曆新年，BELLAVITA 寶麗廣塲中庭出現紅色櫻花，搭配拱門以紅為主視覺，帶來春節氣息，以滿額回饋搭配節慶活動，鎖定年節採買與送禮需求。活動期間內，全館消費累計達指定門檻，即可兌換生活實用度高的鍋具、餐具，或選擇會員點數回饋，而年初一至初五期間消費滿 1,688 元還可參加抽獎，有機會獲得侯布雄外帶飲品。

BELLAVITA 新春檔期主打「金馬報喜迎新春」，活動即起至 2／22 止，於館內消費累計達門檻，可憑當日發票至B1客服中心兌換好禮。消費滿額 5 萬元，可選擇德國頂級水晶玻璃 Spiegelau Milano 五入碗組一組；消費達 15 萬元，贈柳宗理的雙耳鍋與湯杓組合，雙耳鍋為 22 公分淺型設計，容量 3.8 公升，搭配實用湯杓，或可選擇兌換會員點數 500 點；當日累計消費滿 35 萬元，可兌換 HOST SHABU 合頂級鍋物料理四人午間套餐一份，或選擇會員點數 1166 點。

而新春期間也同步推出多項節慶活動，包含會員專屬的新春滿額加碼禮，大年初一至初五期間推出「新春一路發・1688美食好運抽獎」，於指定餐飲樓層單筆消費滿 1,688 元即可參加紅包抽獎，有機會獲得BELLAVITA 美食抵用券、侯布雄法式茶點沙龍外帶飲品等好禮，為年節聚餐增添互動感。春節優惠期間憑當日消費累計滿 2,026 元，即可兌換 2026 限量時尚紅包袋。

館內空間也配合新春主題進行布置，以紅色為主視覺，搭配中庭紅色拱門、櫻花樹與圓球燈飾，營造濃厚年節氛圍。2／21 正月初五，將於中庭舉行舞獅採青活動，象徵新年開運。

▲麗晶獨家韓國KITCHEN205 六吋經典草莓田蛋糕，售價1,980元。（圖／業者提供）

迎接 2026 農曆馬年與西洋情人節，麗晶精品於 2／9 起推出「駿躍迎春・新年購物節」，祭出滿額贈禮，還在 2／13 至 2／15 期間「加碼」，當日消費滿 20 萬元，除原有贈品外，再送 Kitchen 205 新款巧克力草莓蛋糕，讓消費者從嘴到心甜蜜到不行。

▲麗晶酒店開賣Kitchen 205新品巧克力草莓蛋糕，售價1,980元，麗晶精品推限時滿額贈。（圖／業者提供）

韓國爆紅的 Kitchen 205 平均 30 秒賣出一顆的「6吋經典草莓田」蛋糕，使用超過40顆、總重近半公斤的鮮甜草莓，搭配輕盈的奶油與戚風蛋糕，每一口都充滿濃郁果香與細膩口感，夢幻度破表，去年首度抵台開賣掀起話題，今年除經典款式，還推出以巧克力蛋糕為基底的草莓蛋糕，甜點控一定要吃吃看。

館內精品也推出多款麗晶獨家與馬年限定單品。TUMI 為了呼應生肖年份，發表了融入馬術細節的農曆新年馬年膠囊系列；珠寶品牌 CHAUMET 獻上全球限量的 2026 新春限定 Bee de Chaumet 18k 玫瑰金項鍊，以充滿喜氣的紅寶石點綴；BVLGARI 則推出麗晶獨家的 Tubogas 玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。

▲麗晶精品Chaumet_2026 新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，售價91,500元；農曆新年限定TUMI 馬年膠囊系列Alpha Bravo，價格店洽 。

麗晶精品「駿躍迎春・新年購物節」於 2／9 至 2／22 登場，期間當日消費滿 2 萬元，可獲贈限量鳳梨澄沙奶黃禮盒；滿 5 萬元贈送 Stefano Ricci 簡約提袋；滿 15 萬元贈送 True Religon 彌勒佛水鑽棒球帽；滿 30 萬元贈送寶格麗醉美蘭香女性淡香精 50ml；滿 50 萬元贈送 Giorgio Armani 領帶。當日消費滿 100 萬元則加碼贈送 Tod’s MINI KATE 手環。