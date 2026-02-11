fb ig video search mobile ETtoday

不尷尬拒絕指南！「社交減法」三招把馬年長假留給自己

▲過年,手機,聚會,春聯。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲過年更要精準社交，把長假留給自己。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

每逢春節，我們總是在一張張飯局表與親戚清單中疲於奔命。從國小同學會到一年見不到一次面的遠房親戚，這些「不得不去」的社交場合，往往讓原本該休息的長假，變成了比上班還累的勞動。這個馬年連假先學會精準篩選，把時間還給自己。

心理學研究顯示，無效社交不僅會消耗我們的社交能量，更會因為過度的比較與尷尬的對話（例如：薪水多少？什麼時候結婚？），導致嚴重的收假後憂鬱。社交減法的核心並非「孤僻」，而是「奪回選擇權」。當你不再為了面子而去湊熱鬧，你才有餘裕去深度陪伴真正關心的家人，或是靜下心來規劃新的一年。

面對熱情或情緒勒索的邀約，你可以嘗試以下三種策略，在不傷和氣的前提下優雅退場：

「時段已滿」取代直接拒絕
與其說「我不想去」，不如說「那段時間我已經有安排了」。這個安排不需要是另一個聚會，可以是「我計畫陪父母去走走」、「帶小孩去散步」等。當你有明確的優先事項，對方的邀約自然會變得次要。

「重點出席」縮短停留時間
如果是一個非去不可、但你不想待太久的場合，可以在答應前先打預防針：「我晚點還有一個家庭行程，大約只能待一個小時。」這能讓你在聚會的高潮時優雅離場，同時也盡到了出席的情誼。

強調「高品質相處」的誠意
你可以這樣應對：「謝謝你找我！但我這幾天狀態比較累，只想窩在家裡放空修復，不想帶著疲憊的身心去找你。等我這陣子把能量補回來，找個彼此都最放鬆的周末再好好聚，那樣聊起來才過癮！」

當你成功實行社交減法，多出來的時間可以用來進行「微型修復」。不管是睡到自然醒、安靜地讀完一本想看很久的書，或是與伴侶、孩子進行一場沒有手機干擾的深度談話。這些時刻帶來的充電感，遠比在酒桌上交換八卦來得深刻。

關鍵字：

春節, 社交減法, 假期疲勞, 拒絕邀約, 家庭時間

