周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

▲周杰倫熱愛藝術，聖誕節時與老婆昆凌在畢卡索所繪的聖誕老公公畫前合影。（圖／jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

工作忙碌時，如何排遣壓力呢？周杰倫靠欣賞名畫抒壓！他在IG以英文寫下過去幾天一直忙著錄製新專輯並開新演唱會的會議，當工作將他推向極限時，收藏清單中的新成員總能讓一切重新回到平衡，他附上的配圖正是奧地利表現主義畫家埃貢席勒（Egon Schiele）的畫作《Anton Peschka Jr.》，不透明水彩、蠟筆與鉛筆所繪的主人翁正是畫家的姪子。





▲周杰倫近日忙於錄製新專輯，新收藏奧地利表現主義畫家埃貢席勒的《Anton Peschka Jr.》。（圖／jaychou IG）

周杰倫是演藝圈赫赫有名的藝術收藏家，每回招待友人到家中小聚，總在他收藏的畢卡索、巴斯奇亞名畫前合影，包括韓流天王GD（G-Dragon，權志龍）、 日本男神山下智久都是座上賓，一同品酒並欣賞上億元的大師名畫，相當愜意。





▲周杰倫（左）邀韓流天王GD到家裡聚會，身後是畢卡索名作《持劍的火槍手》。（圖／jaychou IG）

近日忙於錄製新專輯的周杰倫，靠欣賞名畫收藏抒發壓力，新收藏是畫家席勒1915年以姪子為主角的畫作，師承克林姆的席勒畫作風格鮮明，筆下的人物呈現扭曲的線條呈現一種神經質的焦慮感，他不追求外表的寫實，而以誇張的肢體語言與枯槁色彩傳達恐懼與痛苦，並大量留白展現孤獨感，周杰倫還收藏席勒另一幅1914年以女性主角的畫作，讓粉絲驚嘆他的藝術收藏豐富。





▲山下智久（左）到周杰倫家作客，順道欣賞巴斯奇亞名畫。（圖／jaychou IG）

