fb ig video search mobile ETtoday

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

>

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫熱愛藝術，聖誕節時與老婆昆凌在畢卡索所繪的聖誕老公公畫前合影。（圖／jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

工作忙碌時，如何排遣壓力呢？周杰倫靠欣賞名畫抒壓！他在IG以英文寫下過去幾天一直忙著錄製新專輯並開新演唱會的會議，當工作將他推向極限時，收藏清單中的新成員總能讓一切重新回到平衡，他附上的配圖正是奧地利表現主義畫家埃貢席勒（Egon Schiele）的畫作《Anton Peschka Jr.》，不透明水彩、蠟筆與鉛筆所繪的主人翁正是畫家的姪子。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫近日忙於錄製新專輯，新收藏奧地利表現主義畫家埃貢席勒的《Anton Peschka Jr.》。（圖／jaychou IG）

周杰倫是演藝圈赫赫有名的藝術收藏家，每回招待友人到家中小聚，總在他收藏的畢卡索、巴斯奇亞名畫前合影，包括韓流天王GD（G-Dragon，權志龍）、 日本男神山下智久都是座上賓，一同品酒並欣賞上億元的大師名畫，相當愜意。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫（左）邀韓流天王GD到家裡聚會，身後是畢卡索名作《持劍的火槍手》。（圖／jaychou IG）

近日忙於錄製新專輯的周杰倫，靠欣賞名畫收藏抒發壓力，新收藏是畫家席勒1915年以姪子為主角的畫作，師承克林姆的席勒畫作風格鮮明，筆下的人物呈現扭曲的線條呈現一種神經質的焦慮感，他不追求外表的寫實，而以誇張的肢體語言與枯槁色彩傳達恐懼與痛苦，並大量留白展現孤獨感，周杰倫還收藏席勒另一幅1914年以女性主角的畫作，讓粉絲驚嘆他的藝術收藏豐富。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲山下智久（左）到周杰倫家作客，順道欣賞巴斯奇亞名畫。（圖／jaychou IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

►汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

關鍵字：

周杰倫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽

Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像 葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛 朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 莎莉賽隆穿心形挖空裝冬奧獻愛　瑪麗亞凱莉戴306克拉鑽石高歌 凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節 米蘭冬奧致敬時尚巨擘亞曼尼　模特兒穿大師作排出義大利國旗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面