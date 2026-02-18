馬年聯名太勸敗！陳冠希最愛絎縫外套、愛心黃靴同時出招

▲馬年話題聯名。（圖／品牌提供）

時尚圈讓人心癢難耐的關鍵字，那一定少不了「話題聯名」。近期這幾組聯名系列，從新年儀式感、在地創作能量到運動潮流跨界，全都精準踩中話題點，這次帶你一次看懂這波聯名為什麼這麼有梗、又這麼值得收。

話題聯名：adidas Originals xCLOT CNY Collection by Edison Chen

自帶氣場的新春聯名系列adidas Originals x CLOT CNY Collection byEdison Chen。為迎接馬年，雙方將「速度、力量、自由」這些充滿動能的意象，轉化成兼具文化深度與街頭態度的設計語言。陳冠希再次發揮他最擅長的混血美學，把生肖、功夫精神與運動機能巧妙融合，讓整個系列既有東方底蘊，又不失當代感。

▲adidas Originals x CLOT CNY Collection byEdison Chen。（圖／品牌提供）



系列靈魂單品CLOT Superstar正裝鞋堪稱最大亮點，將Superstar徹底升級：牛皮與馬毛馬紋印花鞋面呼應馬年主題，皮質貝殼頭、金色鞋帶頭與流蘇細節，讓運動鞋多了幾分正裝的儀式感，卻依然好走、好搭，真正做到能上街也能上桌。延續文化線索，CLOT Qi Flow鞋款則從功夫的流動感汲取靈感。尼龍鞋面、緞面鞋領、珍珠與盤扣設計，再加上源自草編鞋概念的外底，整體看似溫柔，實則充滿細節張力。

▲CLOT Superstar正裝鞋、CLOT Qi Flow鞋款。（圖／品牌提供）



服裝系列同樣精彩，武術輪廓遇上西式剪裁，運動夾克的立領、盤扣與三線元素形成衝突美感；而陳冠希本人最愛的絎縫外套，更透過PrimaLoft Gold填充與緞面內襯，把中式羽絨服的輪廓重新定義，時髦又實穿。

▲服裝系列。（圖／品牌提供）



話題聯名：Timberland ft. KurtWu愛心ICON悄悄攻佔經典黃靴

Timberland持續以經典為根基、以文化為動能，首度於台灣展開與在地創作者的品牌IP聯名企劃Timberland ft. Kurt Wu。以「有點厭世、有點可愛」的Kurt Wu為經典黃靴注入新靈魂。愛心ICON被轉化為有節奏的排列圖騰，讓原本硬派的靴款多了一層溫柔幽默感，像是在告訴大家：堅韌，也可以很可愛。

▲Timberland ft. KurtWu。（圖／品牌提供）



同步推出Timberland ft. Kurt Wu台灣限定T-shirt，背面以Kurt Wu愛心人穿上經典黃靴為視覺主軸，正面則由Kurt Wu愛心人高舉雙手托住Timberland經典大樹，象徵著對大自然的敬意，以及用柔軟的情緒溫柔支撐起堅韌精神的力量。搭上情人節檔期，「向左走、向右走」的雙版本設計，低調卻很會放閃。

▲Timberland ft. Kurt Wu台灣限定T-shirt。（圖／品牌提供）

話題聯名：VICTOR攜手時尚品牌BABY MILO STORE®

讓運動迷與潮流咖同時心動的VICTORxBABY MILO STORE®。這組聯名把BABY MILO®的經典角色與迷彩語彙，直接帶進羽球世界，從球拍、羽球鞋到服飾配件一應俱全。

▲VICTOR攜手時尚品牌BABY MILO STORE®（圖／品牌提供）

兩款聯名球拍在拍面、握把與拍袋細節都藏滿BABY MILO代表性元素，專業性能與視覺風格同步在線。

▲球拍在拍面、握把與拍袋細節都藏滿代表性元素。（圖／品牌提供）



專業羽球鞋則以卡其色網布鞋面搭配BABY MILO STORE®經典迷彩元素點綴，還附上專屬鞋袋與鞋盒，讓你從球場到日常都能帥得很完整。

▲專業羽球鞋還附上專屬鞋袋與鞋盒。（圖／品牌提供）

