4雙跑鞋功能顏值兼具推薦！ASICS腳感更輕盈回彈、HOKA破PB而生

▲跑鞋推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

跑鞋早就不只是「能跑」而已，而是集緩震、回彈、穩定與腳感於一身的科技結晶，甚至還得顧到外型，畢竟跑完順路去買咖啡，也不想看起來太狼狽。這次就從日常訓練到競速表現，精選四雙各有性格的跑鞋代表，找到最適合自己節奏的那一雙。

跑鞋推薦：ASICS頂級緩震跑鞋GEL-NIMBUS 28

許多跑者心中的「安心感擔當」ASICS GEL-NIMBUS 28。這雙頂級緩震跑鞋的核心關鍵字只有一個：舒服，全新升級的FF BLAST＋中底泡棉，讓腳感更輕盈、回彈更乾脆，不再是那種一踩下去就陷進去的軟，而是有彈性、有支撐的舒適。

▲ASICS頂級緩震跑鞋GEL-NIMBUS 28。（圖／品牌提供）

PureGEL亞瑟膠進一步減輕重量，搭配幾何式中底結構，落地時柔軟，推進時穩定。工程彈性針織鞋面透氣又貼腳，加上可動態調整的鞋帶孔設計，讓包覆感更精準。整體比前代再減重20公克以上，很適合長距離慢跑或日常訓練，屬於「穿上就不太想脫」的那種。

▲ASICS GEL-NIMBUS 28／4,980 元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：HOKA Cielo X1 3.0

如果跑步的關鍵字是「速度」，那HOKA Cielo X1 3.0完全就是為破PB而生。這雙競速碳板鞋走的是極致輕量路線，單腳約212公克，相較前一代約減輕7%，腳一抬就知道差別。雙層PEBA泡棉中底搭配全新推進式碳纖維板，回饋感直接又明確，力量幾乎不浪費。

▲HOKA Cielo X1 3.0。（圖／品牌提供）

MetaRocker™滾動式設計讓步伐銜接更順，Active Foot Frame™提供高速下的穩定包覆，就算後段疲勞也不容易跑歪。Leno編織鞋面輕薄又透氣，不對稱鞋帶設計強化中足鎖定，輕盈舒適腳感、讓跑者在奮力追逐PB同時依然能專注出擊、放膽加速！

▲HOKA Cielo X1 3.0跑鞋／9,000元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：迪卡儂KIPRIDE MAX

想找一雙「價格友善但功能不隨便」的訓練鞋，迪卡儂KIPRIDE MAX會是高CP值選項。這雙鞋在包覆感上下了不少功夫，360°鞋領結構、3D針織鞋舌，加上Fitting Sniper技術與翼板式鞋帶系統，穿起來穩定又服貼。

▲迪卡儂KIPRIDE MAX。（圖／品牌提供）

中底採用SOFTECH+混合泡棉，透過多密度配置有效分散衝擊，測試顯示緩震效能相較前代提升約34%。重量約270克，對日常跑量來說輕盈不拖腳，非常適合想穩定訓練、又有預算限制的跑者。

▲迪卡儂KIPRIDE MAX／3,999元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：BROOKS GLYCERIN FLEX

走「自然腳感派」路線的BROOKS GLYCERIN FLEX（甘油 FLEX 系列）。這雙鞋最大亮點在於S形深層溝槽大底設計，讓厚底鞋也能彎、能動，不再僵硬。氮氣注入的DNA TUNED中底，以雙密度球型氣囊概念，前後腳掌各司其職，落地柔、推進彈，節奏轉換非常順。

▲BROOKS GLYCERIN FLEX 。（圖／品牌提供）

橋樑式橡膠大底提升推進穩定度，雙層平鎖針織鞋面則在支撐與伸縮之間取得平衡，透氣度也很加分。對窄腳跑者友善，寬腳跑者也能獲得舒適貼合，特別適合重視跑感與控制感的跑者。

▲BROOKS GLYCERIN FLEX／5,790元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點

▸ 北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝

▸ 原始連結